Το Πεντάγωνο έτοιμο να στείλει 1.5000 στρατιώτες στη Μινεσότα μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της ICE

Περίπου 1.500 θέτει σε ετοιμότητα το Πεντάγωνο ώστε να προετοιμαστούν καταλλήλως για πιθανή ανάπτυξή τους στη Μινεσότα η οποία «φλέγεται» από τις συνεχόμενες επιχειρήσεις της ICE για συλλήψεις μεταναστών και τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ.

Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολή ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στη Μινεσότα κλιμακωθεί, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας the Washington ‍Post (18.01.2026). Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες της ICE.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους Πατριώτες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, που προσπαθούν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω το Νόμο περί εξέργεσης», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Ήταν 7 Ιανουαρίου 2026 όταν πράκτορες της ICE σταμάτησαν την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό της για έλεγχο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την πυροβολήσαν 3 φορές με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει μέσα στο όχημά της.

Η δολοφονία της μητέρας των 3 παιδιών προκάλεσε περισσότερη οργή στη Μινεσότα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων της ICE για συλλήψεις μεταναστών.

Λίγες ημέρες αργότερα, πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι έναν άνδρα ισχυρίζοντας πως βρίσκονταν σε κατάσταση άμυνας. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν την συμπλοκή –πριν τον πυροβολισμό- έτρεξαν κατά πάνω του αστυνομικού χτυπώντας τον με φτυάρι.

Μετανάστες και Αμερικανοί δεν σταματούν τις διαδηλώσεις σε όλη τη Μινεσότα, ζητώντας την καταστολή της βίας και τη διακοπή των αιματηρών επιχειρήσεων από την ICE.