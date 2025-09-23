Το πρωτοσέλιδο της Liberation μετά την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ: «Έχει γραμμένο όλο τον κόσμο»

Δεν χαρίζεται στον Ντόναλντ Τραμπ η «Liberation»! Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Trump emmerde le monde» στην ηλεκτρονική της έκδοση, η γαλλική εφημερίδα έδωσε με τέσσερις λέξεις το στίγμα της διάρκειας 90 λεπτών ομιλίας που απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη (23.09.2025).

Ο συντάκτης της «Liberation» αφού χαρακτηρίζει «ασύνδετη» την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, κατηγορεί τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι επιτέθηκε χωρίς ντροπή στους ιστορικούς συμμάχους του. «Με μία αδιαφορία που συνεχίζει να προκαλεί έκπληξη…»!

«Γιατί το να ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ξερνάει τις αηδίες του μας αφήνει ακόμα άναυδους; Στο βήμα του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου, επέπληξε το ακροατήριο με το συνηθισμένο μίσος του, καταρρίπτοντας χωρίς ντροπή, μία προς μία, όλες τις έννοιες που έχτισαν την παγκόσμια τάξη και θεωρούνταν μέχρι τώρα ως πρόοδοι της ανθρωπότητας – το δικαίωμα ασύλου, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο πολυμερισμός… Όταν είσαι ο Ντόναλντ Τραμπ, τολμάς τα πάντα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ – προσθέτει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος – παρέσυρε για πενήντα πέντε λεπτά ολόκληρη τη συνέλευση σε μία κυλιόμενη σκάλα που έτρεχε με ταχύτητα προς μία νέα πραγματικότητα, εκείνη της οποίας ξαναγράφει τους κανόνες από την αρχή της προεδρίας του, μόλις εννέα μήνες πριν.

Έπρεπε να τον ακούσεις για να το πιστέψεις και ολόκληρος ο κόσμος άκουγε με προσοχή. Αν κάποιοι ακόμα αμφιβάλλουν, ο ίδιος καθιστά σαφές ότι η αντι-μεταναστευτική και αντι-κλιματική του στάση δεν θα περιοριστεί στα σύνορα της Αμερικής, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής του οπτικής.

NOW: Trump shows up to make a speech at the UN. pic.twitter.com/OEMytrezJc — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Ποιος άλλος εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ θα καυχιόταν στο βήμα για την επίθεση – αντίθετη με το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών – εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους; Ποιος άλλος εκτός από αυτόν θα ισχυριζόταν ότι τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν την παράνομη μετανάστευση; Ποιος άλλος, τέλος, θα επιτίθετο στους ιστορικούς συμμάχους του, τους Ευρωπαίους, μπροστά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο;

BREAKING: In an unbelievable moment, Trump tells the UN General Assembly that the U.S. has taken in $17 trillion dollars in just a few months. Since the US GDP is only $29 trillion, that is a lie.



No facts were used in the creation of his speech.pic.twitter.com/AW0aMLplqz — Really American (@ReallyAmerican1) September 23, 2025

Η μεγάλη συνάντηση του ΟΗΕ παραμένει μία επιβεβλημένη διαδικασία που ίσως δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πορεία του κόσμου, αλλά δεν παραλείψαμε να επισημάνουμε χθες (σ.σ. 22.09.2025), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, τη δύναμη των συμβόλων και των λόγων που εκφωνούνται σε αυτούς τους χώρους.

In his UN speech, Trump repeats his new favorite line that he “ended seven wars” in seven months. One of the wars he claims to have “ended” is the June 2025 Iran-Israel war, which Trump colluded with Israel to instigate, and then joined as an active belligerent. Amazing stuff pic.twitter.com/DAW1cIsgEa — Michael Tracey (@mtracey) September 23, 2025

Ο Τραμπ έχει από καιρό ανατινάξει την παγκόσμια τάξη, αλλά υπάρχει πάντα κάτι συναρπαστικό στο να τον βλέπεις να εργάζεται με τόση αδιαφορία, σε μία ασύνδετη ομιλία, σαν ένα γιγάντιο φτύσιμο.

Trump: “Everyone says I should get the Nobel Peace Prize.”



His UN speech is nothing but whining, bragging, and playing the victim.

pic.twitter.com/1lKO8SUIA9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 23, 2025

Απέναντί του, σιωπή και έκπληξη, γιατί όλοι όσοι τον ακούν, στην αίθουσα και πέρα από αυτήν, γνωρίζουν ότι όταν ο νόμος του ισχυρότερου καθιερώνεται ως αρχή, θα υπάρχουν κυρίως χαμένοι. Όταν υπόσχεται «κόλαση» στις ευρωπαϊκές χώρες, μεταμορφώνεται σε έναν χλευαστικό και εκδικητικό Κέρβερο. Με ή χωρίς τηλεοπτικό υποβολέα, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες μίας νέας παγκόσμιας τάξης, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι τρομακτική», καταλήγει το κύριο άρθρο της γαλλικής «Liberation».