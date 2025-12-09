Κόσμος

Τουρίστας πέφτει από γκρεμό 40 μέτρων προσπαθώντας να βγάλει selfie κι έζησε

«Με βοήθησαν οι θεοί του βουνού» έγραψε στα social media
Πτώση άνδρα από γκρεμό στην Κίνα
Πτώση άνδρα από γκρεμό στην Κίνα

Απίστευτα τυχερός στάθηκε ένας τουρίστας στην Κίνα, ο οποίος έπεσε από γκρεμό ύψους 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια selfie. Ο άνδρας, όπως καταγράφηκε σε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, έχασε την ισορροπία του, έπεσε από τον γκρεμό και βρέθηκε ξαφνικά στο κενό. Ως εκ θαύματος έζησε.

Ο τουρίστας, μετά την περιπέτειά του στην Κίνα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι αισθάνεται ότι «τον βοήθησαν οι θεοί του βουνού».

«Έπεσα από γκρεμό 40 μέτρων και κατρακύλησα για σχεδόν 15 μέτρα. Όταν οι πέτρες κατέρρευσαν κάτω από τα πόδια μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».

Το βίντεο με τη σοκαριστική πτώση του άνδρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο εκπρόσωπος του φυσικού πάρκου δήλωσε χθες Δευτέρα (8.12.2025) στην εφημερίδα Mirror ότι δεν είχαν λάβει επίσημη αναφορά για πτώση κάποιου επισκέπτη.

Ο τουριστικός χώρος όπου φέρεται να συνέβη το ατύχημα, γνωστός ως «βράχος-λεπίδα», δεν βρίσκεται εντός των ορίων της τουριστικής περιοχής. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο «επιτρέπεται μόνο η παρατήρηση από απόσταση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
112
103
89
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
30 τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης
Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων
Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία
Newsit logo
Newsit logo