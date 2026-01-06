Τραμπ: «Έχουμε τον πιο ισχυρό, εξελιγμένο και φονικό στρατό στη γη – Το απέδειξε η επιχείρηση στη Βενεζουέλα»

Με κατηγορηματικό τρόπο και σε έντονο ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να υπενθυμίσει σήμερα (06.01.2025) την στρατιωτική δύναμη που έχουν οι ΗΠΑ, ως παγκόσμια υπερδύναμη, κάνοντας αναφορά στην στρατιωτική επιχείρηση «Absolute Resolve» στη Βενεζουέλα.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν δεχτεί σκληρή κριτική από αρκετές χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την επιχείρηση στην Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει και βάζει στο προσκήνιο την τρομακτική στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ ως κύριο «μοχλό» πολιτικής επί της προεδρίας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον, ενώπιον των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση «Absolute Resolve» στην Βενεζουέλα το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 2026.

«Η επιχείρηση στην Βενεζουέλα απέδειξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πιο ισχυρό στρατό στην γη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην στρατιωτική επέμβαση κατά την οποία συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις ο Νικολάς Μαδούρο.

Trump:



The US proved once again that we have the most powerful, sophisticated, lethal military on planet Earth.



Nobody can take us, it’s not even close. pic.twitter.com/3l7yxx8l96 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 6, 2026

Και προσθέτει: «Ήταν ένα εκπληκτικό στρατιωτικό κατόρθωμα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τους κόψαμε το ρεύμα. Οι μόνοι άνθρωποι με φώτα ήταν αυτοί που είχαν κεριά».

Ο Τραμπ συνεχίζει ισχυριζόμενος ότι «Κουβανοί» σκοτώθηκαν στην επιχείρηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Ήξεραν ότι ερχόμασταν… το ηλεκτρικό ρεύμα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα είχε κοπεί. Τότε ήταν που κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα… Έτσι, τους αιφνιδιάσαμε λίγο, αλλά ήταν κάτι εξαιρετικό. Ήταν κάτι εξαιρετικό από άποψη τακτικής. Ήταν κάτι απίστευτο», είπε εμφατικά.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο αποδεικνύει ότι «διαθέτουμε τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο στρατό», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας για τον Νικολάς Μαδούρο, είπε: «Είναι βίαιος τύπος, ανεβαίνει εκεί πάνω και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου. Σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, έχουν έναν θάλαμο βασανιστηρίων στη μέση του Καράκας».

Πηγή: OnAlert.gr