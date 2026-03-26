Τραμπ για Μαδούρο: «Θα αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες» – Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη

Προαναγγελία ότι ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα (26.03.2026) ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί αντιμέτωπος και «με άλλες δίκες» στο μέλλον, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης μετά τη σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Την Πέμπτη, βρέθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με στόχο την απόρριψη της συγκεκριμένης, εν μέσω μιας ευρύτερης διαμάχης σχετικά με τα δικαστικά έξοδα της δίκης.

Οι ΗΠΑ λένε ότι προστάτευε ένα μεγάλο δίκτυο διακινητών, συνεργαζόμενος κυρίως με αντάρτες και καρτέλ που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από την Ουάσινγκτον.

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν του έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε. Θα υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης. Μάλιστα, ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό την προεδρία του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.

Επειδή η υπόθεση αυτή εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, δεν υπάρχουν κάμερες και οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται. Επιτρέπεται η λήψη σημειώσεων γραπτώς.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Νικολάς Μαδούρο έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα του ανατραπέντος ηγέτη της Βενεζουέλας, μπλοκάροντας τη χρήση κρατικών πόρων της Βενεζουέλας για την κάλυψη των δικαστικών του εξόδων. Είναι η πρώτη φορά μετά την προκαταρκτική ακρόαση του Ιανουαρίου που ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα εμφανιστούν στο δικαστήριο.

«Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος, ο συνταγματικός πρόεδρος της χώρας μου», έλεγε τότε ο Μαδούρο, με τη Φλόρες να δηλώνει επίσης αθώα.

Οι δυο τους κρατούνται σε ένα κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν και κανένας τους δεν έχει αιτηθεί να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Ο δικαστής Αλβιν Χέλερσταϊν δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για τη δίκη, αν και αυτό ενδέχεται να συμβεί κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ο Νικολάς Μαδούρο ζει σε ένα κελί 2 επί 3 και σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του και επικαλείται το μέσο, τις νύχτες η σιωπή της φυλακής διακόπτεται από τη φωνή του, που ακούγεται από το κελί: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει και ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται».