Τραμπ: Η νέα ηγεσία στο Ιράν θα πρέπει να φέρεται καλά σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο CNN την Παρασκευή 06.03.2026, ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «αδρανοποιηθεί» και ότι αναζητά νέα ηγεσία στη χώρα, η οποία θα φέρεται καλά προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ακόμη κι αν πρόκειται για θρησκευτικό ηγέτη και όχι για δημοκρατικό καθεστώς.

«Το Ιράν δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Πριν από μία εβδομάδα ήταν ισχυρό, αλλά τώρα έχει ουσιαστικά αδρανοποιηθεί», είπε στο CNN σε μια σύντομη αλλά ευρεία τηλεφωνική συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, είπε επίσης ότι η Κούβα «θα πέσει πολύ σύντομα» και τόνισε τη σημασία της νομοθεσίας για την ταυτοποίηση ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του στήριξη για τη Γερουσία στο Τέξας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα είναι εύκολο να επιλεγεί νέος ηγέτης στο Ιράν μια διαδικασία στην οποία, όπως είπε, πρέπει να συμμετέχει και ο ίδιος. Παρομοίασε την κατάσταση με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν νωρίτερα φέτος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και ανέλαβε την εξουσία η αναπληρώτριά του.

«Θα λειτουργήσει πολύ εύκολα. Θα λειτουργήσει όπως έγινε στη Βενεζουέλα. Έχουμε εκεί μια εξαιρετική ηγέτιδα, που κάνει φανταστική δουλειά. Θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα», είπε, αναφερόμενος στην μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν. «Ίσως ναι, εξαρτάται από το ποιο είναι το πρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνεργάζομαι με πολλούς και είναι εξαιρετικοί», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν επιμένει να υπάρξει δημοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, απάντησε: «Όχι. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός, θα κάνει καλή δουλειά, θα φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ και θα σέβεται και τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, που είναι όλες εταίροι μας».

Στη συνέχεια μίλησε για τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής, λέγοντας ότι πλέον «πολεμούν για εμάς».

«Έγινα πολύ καλός φίλος με όλες αυτές τις χώρες. Γι’ αυτό τώρα πολεμούν για εμάς. Πριν εμπλακώ εγώ, δεν μιλούσαμε καν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα είχαν απομακρύνει τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ. Ήταν έτοιμοι να στραφούν προς την Κίνα, αλλά εγώ παρενέβην και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έγιναν φίλοι μου», είπε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, λέγοντας ότι είναι «12 ή ίσως και 15 σε κλίμακα με άριστα το 10». Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί για πιθανή αύξηση των τιμών των καυσίμων.

«Δεν πειράζει. Θα είναι κάτι προσωρινό. Οι τιμές θα πέσουν πολύ γρήγορα», είπε, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για μεγάλη άνοδο.

Πρόσθεσε επίσης ότι έχει «ήδη βρει λύση» για το Στενό του Ορμούζ.

«Έχουμε χτυπήσει το ναυτικό τους. Όταν καταστρέφεις το ναυτικό, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που ήθελαν. Το ναυτικό τους έχει σχεδόν καταστραφεί έχουμε φτάσει περίπου τα 25 πλοία. Μπορείτε να το φανταστείτε; Μεγάλα πλοία, 25 έχουν καταστραφεί», είπε.