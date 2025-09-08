Τραμπ: Μετά την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς διαβεβαιώνει πως θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα

Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει το βλέμμα του στη Γάζα. Σε νέες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους, το βράδυ της Κυριακής (07.08.2025) άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «τελευταία φορά» τη Χαμάς να δεχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. «Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Έχω προειδοποιήσει τη Χαμάς για τις συνέπειες της μη αποδοχής. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», έγραψε σε ανάρτησή του στο True Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την προσγείωση του στην Ουάσινγκτον, -έπειτα από ένα σύντομο ταξίδι στη Νέα Υόρκη-, δήλωσε ότι συζητούσε το ζήτημα στο αεροπλάνο.

«Εργαζόμαστε πάνω σε μια λύση που μπορεί να είναι πολύ καλή», είπε και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Θα το μάθετε πολύ σύντομα. Προσπαθούμε να τερματίσουμε το θέμα, να πάρουμε πίσω τους ομήρους».

Trump re: Israeli hostages in Gaza:



“It could be a little bit less than 20…they tend to die…



“We have about 38 bodies. Bodies.”



Israel has said 20 of the 48 are believed to be alive.



He added: "I think we're going to have a deal in Gaza very soon." pic.twitter.com/qEWocf8RAS September 8, 2025

Η Χαμάς, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έλαβε κάποιες ιδέες από την πλευρά των ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και συζητούσε τρόπους για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών. Επίσης, δεν έδωσε λεπτομέρειες για την πιθανή συμφωνία.

Η Χαμάς, στην ανακοίνωσή της, επανέλαβε την ετοιμότητά της για διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα μια «σαφή ανακοίνωση για τον τερματισμό του πολέμου» και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν: «Νομίζω ότι θα τους πάρουμε όλους».

Ανέφερε ακόμα ότι κάποιοι από τους ομήρους μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει, αλλά ο στόχος θα είναι να επιστραφούν οι σοροί τους.

Το Σάββατο, το ισραηλινό N12 News ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Χαμάς.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς θα απελευθέρωνε και τους υπόλοιπους 48 ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που φυλακίζονται στο Ισραήλ και θα διαπραγματευόταν τον τερματισμό του πολέμου κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας στον θύλακα, σύμφωνα με το N12.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ «εξετάζει σοβαρά» την πρόταση του Τραμπ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.