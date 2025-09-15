Τραμπ: Mήνυμα προς το Ισραήλ μετά τα πλήγματα στη Ντόχα – «Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος, να προσέχετε»

Λίγες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ντόχα, με σκοπό να αποκεφαλιστεί η ηγεσία της Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα την Κυριακή (14.09.2025) προς πάσα κατεύθυνση, ότι το Κατάρ είναι «πολύ καλός σύμμαχος» των ΗΠΑ.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ντόχα», επανέλαβε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ πριν προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ και όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν.

«Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους.

Στο ερώτημα αν η σχέση ΗΠΑ – Ισραήλ θα πληγεί από την δήλωση του Αμερικανού προέδρου, η αμερικανική διπλωματία διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Al Jazeera's @vpietromarchi showed us the aftermath of Israel's 'targeted strike' on Hamas officials in a diplomatic area of Qatar's capital, Doha. pic.twitter.com/S8EWQLloUY
September 9, 2025

Η επίθεση του στρατού του Ισραήλ σε κτίριο στη Ντόχα, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 μέλη της Χαμάς (όχι ηγετικά στελέχη) και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ξέσπασε πόλεμος μετά την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.