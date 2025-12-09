Κόσμος

Τραμπ σε Ζελένσκι: Έχεις λίγες ημέρες προθεσμία να απαντήσεις στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει πως θα επιτευχθεί συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία «μέχρι τα Χριστούγεννα»
Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία λίγων ημερών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να απαντήσει στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λίγες ημέρες διορία για να απαντήσει στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο προτείνει μεταξύ άλλων εδαφικές απώλειες για το Κίεβο.

Ειδικότερα ο Τραμπ απαιτεί με την εν λόγω συμφωνία από την Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους, ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους, τον πίεσαν να λάβει γρήγορα απόφαση για τη λήξη του πολέμου.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει πως θα επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελέσκι σύμφωνα με αξιωματούχους, φέρεται να είπε στους απεσταλμένους του Τραμπ πως χρειαζόταν χρόνο για να μιλήσει και να συμβουλευτεί του Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον.

Μια πρόταση που όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την πλευρά Ζελένσκι  ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει.

«Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του.

«Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
201
162
112
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
«Είμαι έτοιμος για εκλογές, ζητώ από ΗΠΑ και Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας- Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών» τονίζει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Σε δίκη ο πατέρας της Amy Winehouse με δύο φίλες της που πούλησαν τα φορέματά της για πάνω από 800.000 ευρώ
Ο Mitchell Winehouse κατηγορεί την πρώην στυλίστρια της διάσημης τραγουδίστριας και την πρώην συγκάτοικό της, ότι ιδιοποιήθηκαν προσωπικά αντικείμενα της Winehouse για να τα πουλήσουν και να κρατήσουν τα χρήματα
Η Amy Winehouse
Ιράν: Νεαρή γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία του βίαιου συζύγου της γλιτώνει την εκτέλεση – Είχε εξαναγκαστεί σε γάμο στα 12 της
Η Γκολί Κουχάν, η οποία είχε παντρευτεί με το ζόρι στα 12 της και υπέστη χρόνια κακοποίηση, «συγχωρέθηκε» από την οικογένεια του συζύγου της, γεγονός που αναστέλλει την εκτέλεσή της
Γυναίκες Ιράν
Νεκρός βρετανός στρατιωτικός στην Ουκρανία σε δοκιμές όπλων – «Τραγικό δυστύχημα» λέει το Λονδίνο
Ο στρατιώτης παρακολουθούσε τη δοκιμή ενός νέου αμυντικού συστήματος των ουκρανικών δυνάμεων, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, όταν σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό
Βρετανοί στρατιώτες
Newsit logo
Newsit logo