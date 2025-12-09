Τραμπ σε Ζελένσκι: Έχεις λίγες ημέρες προθεσμία να απαντήσεις στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία λίγων ημερών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να απαντήσει στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λίγες ημέρες διορία για να απαντήσει στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο προτείνει μεταξύ άλλων εδαφικές απώλειες για το Κίεβο.

Ειδικότερα ο Τραμπ απαιτεί με την εν λόγω συμφωνία από την Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους, ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους, τον πίεσαν να λάβει γρήγορα απόφαση για τη λήξη του πολέμου.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει πως θα επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελέσκι σύμφωνα με αξιωματούχους, φέρεται να είπε στους απεσταλμένους του Τραμπ πως χρειαζόταν χρόνο για να μιλήσει και να συμβουλευτεί του Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον.

Μια πρόταση που όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την πλευρά Ζελένσκι ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει.

«Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του.

«Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.