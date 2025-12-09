Κόσμος

Ζελένσκι: Σύντομα θα παρουσιάσουμε «βελτιωμένα έγγραφα» στον Τραμπ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Όπως τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος «τα πάντα εξαρτώνται» από την βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Louiza Vradi

Η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στον Ντόναλντ Τραμπ «βελτιωμένα έγγραφα» για τη λήξη του πολέμου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τα πάντα εξαρτώνται» από την βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τα μέρη που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα εδάφη της χώρας του και είναι έτοιμος να παρουσιάσει, μαζί με την στήριξη της Ευρώπης, στον Λευκό Οίκο ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, με στόχο να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το BBC, η Ουκρανία πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αποκλείει για ακόμη μία φορά την παράδοση εδαφών, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

