Τραμπ: Συγχαίρω Ταϊλάνδη και Καμπότζη για την εκεχειρία – Ίσως οι ΗΠΑ να έχουν γίνει τα πραγματικά Ηνωμένα Έθνη

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη συνεχάρη σήμερα (28.12.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι συμφώνησαν χθες (27.12.2025) σε άμεση εκεχειρία τερματίζοντας έτσι τις πολεμικές συγκρούσεις  που άφησαν τουλάχιστον 47 νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε μόνο εκεί αφού φρόντισε να συγχαρεί εμμέσως και τον εαυτό του για τον ρόλο που έπαιξε στο να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και στην Καμπότζη, προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός.

«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» σε αυτό το ζήτημα.

«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα και επαινώντας τον δικό του ρόλο στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

 

Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

