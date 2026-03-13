Τραμπ: Το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα της παράδοσης, ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε τους πάντες

Σε ρόλο «σωτήρα» εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στους ηγέτες των χωρών της G7 πως «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους». Και προφανώς ο λόγος έγινε για το Ιράν.

Η δήλωση αυτή έγινε την Τετάρτη (11.03.2026) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αέρα νικητή, δήλωσε στους ηγέτες των χωρών πως το Ιράν είναι στα πρόθυρα παράδοσης παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για πόλεμο διαρκείας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης άλλωστε έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πότε θα έρθει το τέλος του πολέμου.

Μιλώντας στους ηγέτες για την στρατιωτική επιχείρηση Epic ⁠Fury, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», γράφει το Axios.

Στο μεταξύ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έκανε το πρώτο του διάγγελμα την Πέμπτη λέγοντας πως θα εκδικηθεί για το αίμα των Ιρανών που χύθηκα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και είπε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.

Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν 15 ημέρες πλέον και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σύντομη «παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται χωρίς ορατό τέλος.