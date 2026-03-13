Κόσμος

Τραμπ: Το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα της παράδοσης, ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που απειλούσε τους πάντες

Ενημέρωσε τους ηγέτες των χωρών της G7 για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kevin Lamarque

Σε ρόλο «σωτήρα» εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στους ηγέτες των χωρών της G7 πως «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους». Και προφανώς ο λόγος έγινε για το Ιράν.

Η δήλωση αυτή έγινε την Τετάρτη (11.03.2026) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αέρα νικητή, δήλωσε στους ηγέτες των χωρών πως το Ιράν είναι στα πρόθυρα παράδοσης παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για πόλεμο διαρκείας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης άλλωστε έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πότε θα έρθει το τέλος του πολέμου.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στους ηγέτες για την στρατιωτική επιχείρηση Epic ⁠Fury, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», γράφει το Axios.

Στο μεταξύ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έκανε το πρώτο του διάγγελμα την Πέμπτη λέγοντας πως θα εκδικηθεί για το αίμα των Ιρανών που χύθηκα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και είπε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.

Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν 15  ημέρες πλέον και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σύντομη «παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται χωρίς ορατό τέλος.

