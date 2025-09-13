Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η χήρα του καταρρέει πάνω στο φέρετρό του – «Πότε δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου, θα φροντίσω εγώ γι’ αυτό»

«Ο ήχος αυτής της χήρας που κλαίει αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν κραυγή μάχης», είπε η Έρικα Κιρκ θρηνώντας για τον αγαπημένο της σύζυγο
Έρικα Κιρκ
Η Έρικα Κιρκ πάνω από το φέρετρο του συζύγου της Τσάρλι Κιρκ / Φωτογραφία από Instagram

Το τελευταίο «αντίο» είπε η Έρικα Κερκ, στον σύζυγό της Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που έπεσε νεκρός από σφαίρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα. Η χήρα, ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τη στιγμή που στέκεται δίπλα στο φέρετρο. Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως ο άνθρωπός της έπεσε θύμα στυγερής δολοφονίας. Πίσω του αφήνει 2 μικρά παιδιά.

Στα νέα πλάνα φαίνεται η Έρικα Κερκ να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της. «Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ακούγεται να λέει ενώ κλαίει πάνω από τη σορό του. Ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε θανάσιμα από την σφαίρα ενός 22χρονου στη Γιούτα. Ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία στις αρχές μετά από πιέσεις που δέχθηκε από την οικογένειά του.

Σε άλλη φωτογραφία που ανέβασε η influncer φαίνεται να έχει καταρρεύσει και να έχει πέσει πάνω στο φέρετρο του συζύγου της.

Έρικα Κιρκ
Η Έρικα Κιρκ φιλάει το χέρι του αδικοχαμένου συζύγου της

«Ο κόσμος είναι κακός. Αλλά ο Σωτήρας μας, ο Κύριος μας είναι τόσο καλός. Ποτέ δεν θα έχω τις λέξεις. Ποτέ. Ο ήχος αυτής της χήρας που κλαίει αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν κραυγή μάχης. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά μωρό μου ξέρω ότι το ξέρεις όπως το ξέρει και ο Κύριος μας. Δεν έχουν ιδέα τι άναψαν μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Αν πίστευαν ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν μεγάλη τώρα.. Δεν έχετε ιδέα. Πότε δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου, θα φροντίσω εγώ γι’ αυτό. Αναπαύσου στην αγκαλιά του Κυρίου μας μωρό μου καθώς σε σκεπάζει με τα λόγια που ξέρω ότι η καρδιά σου πάντα προσπαθούσε να ακούσει, “μπράβο καλέ και πιστέ μου δούλε”», έγραψε στη λεζάντα η Έρικα Κερκ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E. (@mrserikakirk)

«Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει»

Λίγες ώρες νωρίτερα, η χήρα του Τσάρλι Κερκ μίλησε πρώτη φορά δημόσια μετά τη δολοφονία του. Από το στούντιο του συζύγου της και δίπλα από την άδεια καρέκλα του έδωσε υπόσχεση πως η φωνή του δεν θα σωπάσει ποτέ και πως το έργο του θα συνεχιστεί.

Η Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, καθώς και όσους της συμπαραστάθηκαν. Παράλληλα, παρέθεσε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του συζύγου της στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις ΗΠΑ και τα 2 τους παιδιά.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς. Αλλά πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα», είπε με δάκρυα στα μάτια.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charlie Kirk (@charliekirk1776)

«Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο, οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. Όλοι θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε η ίδια.

Τσάρλι Κερκ

Τσάρλι Κερκ

Η περιοδεία του συζύγου της σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και τα επόμενα χρόνια, είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το podcast του θα συνεχιστεί επίσης.

Η Έρικα Κερκ, η οποία ήταν μέσα στο κοινό κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του συζύγου της, αποκάλυψε πως είπε στα παιδιά για τον πατέρα τους.

«Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού», είπε στην κόρη τους.

Το FBI έχει ήδη συλλάβει τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον ο οποίος όπλισε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ακτιβιστή στη Γιούτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος που δολοφόνησε το θύμα.

Ο 22χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του ακτιβιστή
Ο 22χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του ακτιβιστή / ΦΩΤΟ FACEBOOK

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News αποκάλυψε πως άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στον δράστη, επικοινώνησε με την αστυνομία και τους εκμυστηρεύστηκε όταν ο 22χρονος άφησε υπόνοιες πως αυτός είναι ο δράστης.

Στους φονικούς κάλυκες βρέθηκαν αντιφασιστικά μηνύματα όπως «φασίστας». Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού «Bella ciao».

