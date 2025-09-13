Τσάρλι Κερκ: Η σπαρακτική ομιλία της συζύγου του – «Με ρώτησε η κόρη μας που είναι ο μπαμπάς, της είπα πως πήγε ταξίδι με τον Ιησού»

Μιλώντας την Παρασκευή (12.09.2025), πρώτη φορά δημόσια για τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, η Έρικα Κερκ, με δάκρυα στα μάτια έδωσε την υπόσχεση πως το έργο του συζύγου της δεν πρόκειται να σταματήσει. Στην σπαρακτική ομιλία της, «ορκίστηκε» πως η φωνή του 31χρονου ακτιβιστή δεν πρόκειται να σιγήσει ποτέ.

Ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ακτιβιστής και πατέρας 2 παιδιών, έπεσε νεκρός από σφαίρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα. 33 ώρες μετά το έγκλημα, παραδόθηκε και ο δράστης της δολοφονίας ο οποίος ομολόγησε τα όσα έκανε στον πατέρα του ο οποίος στη συνέχεια τον έπεισε να μιλήσει στην αστυνομία.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε στο κοινό πως θα ήθελε να θυμούνται όλοι τον σύζυγό της για το θάρρος και την πίστη του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Οι κακοποιοί που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού», είπε αρχικά.

«Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει τώρα. Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπέλυσε σε ολόκληρη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή», συνέχισε.

«Πάνω απ’ όλα ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Και το ήξερα αυτό κάθε μέρα, το ήξερα αυτό. Φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα, κάθε μέρα με ρωτούσε, “πώς μπορώ να σε υπηρετήσω καλύτερα; Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος σύζυγος; Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος πατέρας;”. Κάθε μέρα. Τόσο καλός άνθρωπος. Ήταν ο τέλειος πατέρας. Ήταν ο τέλειος σύζυγος. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρω τις λέξεις για να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου», είπε.

Η Έρικα Κερκ αποκάλυψε και την αντίδραση των παιδιών τους, μετά τη στυγερή δολοφονία. Όπως είπε, λίγες ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, η 3χρονη κόρη τους την ρώτησε «πού είναι ο μπαμπάς;».

«Πώς το λες αυτό σε ένα 3χρονο παιδί; Είναι 3 χρόνων. Είπα μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού για να μπορεί να αντέξει οικονομικά», αποκάλυψε.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψε ακόμη πως η ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast του συζύγου της θα συνεχιστούν.

«Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή», τόνισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Πώς παραδόθηκε ο 22χρονος δολοφόνος

Από την πρώτη στιγμή που έπεσε νεκρός ο Τσάρλι Κερκ, βίντεο που βγήκαν στα social media έδειχναν έναν μυστήριο άνδρα να τρέχει στις ταράτσες κοντά στο σημείο όπου μίλαγε ο ακτιβιστής.

Μετά από μεγάλη έρευνα των αρχών, αποδείχθηκε πως πίσω από τη δολοφονία στη Γιούτα κρύβεται ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η σύλληψη του άνδρα για τη δολοφονία του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει νωρίτερα στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αστυνομικό για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύτηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.