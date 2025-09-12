Τάιλερ Ρόμπινσον: Οι 33 ώρες του ανθρωποκυνηγητού για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Οι φωτογραφίες με τα όπλα και ο ρεπουμπλικάνος πατέρας που τον κατέδωσε

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, έχει σοκάρει τον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ και όχι μόνο. Ένας άνδρας, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη από τις αρχές την Παρασκευή 12.09.2025, ως ύποπτος για τον φονικό πυροβολισμό, μετά από ανθρωποκυνηγητό πολλών ωρών για τον εντοπισμό του.

Η σύλληψη του άνδρα για τη δολοφονία του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, που είχε μεγάλη επίδραση στην τραμπική νεολαία, ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

BREAKING Mugshot of 22-year-old Tyler Robinson, the suspect who shot Charlie Kirk pic.twitter.com/Yx49PVA6Yi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 12, 2025

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει νωρίτερα στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αστυνομικό για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύτηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Μπορεί οι αρχές να εχουν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως στοχευμένη και να έχουν εντοπίσει αντιφασιστικά μηνύματα στους κάλυκες με μηνύματα όπως “‘Ε φασίστα! Πιάσε!”. Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”, ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα, όμως δεν έχουν γίνει σαφής αναφορές στα κίνητρα της δολοφονίας ακόμη, που από πολλούς θεωρείται ως πολιτική.

Μία μέρα νωρίτερα από τη σύλληψη, το FBI, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον ύποπτο, και μάλιστα τον είχαν επικηρύξει για 100.000 δολάρια.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος ενώ στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.

Το προφίλ

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Αν και ήταν εγγεγραμμένος στις λίστες των ψηφοφόρων, δεν είναι κάποια διασύνδεση με κάποιο πολιτικό κόμμα, και δεν ειχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία.

Στο ίντερνετ κυκλοφορεί μία φωτογραφία του δράστη να φορά μία κόκκινη μπλούζα που γράφει Τραμπ.

Hey MAGA, Tyler Robinson, a Republican, killed Charlie Kirk



Will MAGA take responsibility for radicalizing America? pic.twitter.com/A1VvBBsisT — The Black Tucker Carlson Jr (@B1TuckerCarlson) September 12, 2025

Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021 ενώ δεν είναι σαφές γιατί έφυγε από εκεί.

BREAKING: Video of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s suspected assassin, reading his $32,000 scholarship acceptance letter to the University of Utah pic.twitter.com/fjKDhvgYmc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

Όταν συνελήφθη ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα που είναι κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ανέφερε ο Κοξ.

Ο Τάιλερ έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Όσον αφορά τον πατέρα του, Ματ, είναι συνταξιούχος αστυνομικός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικάνων και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ο άνθρωπος που τον έδωσε στις αρχές.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϊλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια για τα παιδιά της και δεν βρέθηκε σε κάποια, πολιτική αναφορά.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με νόμους που πιο ανοιχτούς στην οπλοκατοχή.

Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM — Blake (@blakepccarter) September 12, 2025

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αναφορές πριν τις ανακοινώσεις του FBI, είναι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τις Αρχές, προκειμένου να τον συλλάβουν.

Ο Τσάρλι Κερκ θεωρείται «μάρτυρας»

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη με το αεροπλάνο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του, Turning Point USA, τον οποίο συνίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών και ο οποίος έχει γίνει η μεγαλύτερη συντηρητική ομάδα νέων στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Με καταγωγή από τα προάστια του Σικάγο, χριστιανός και υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, αυτός ο πατέρας δύο παιδιών παράτησε πρόωρα το κολέγιο για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό.

Μετά τη δολοφονία, ο 30χρονος influencer και podcaster, με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες, έχει χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας» από την αμερικανική δεξιά.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του, έχει κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» από την ημέρα της δολοφονίας πριν ζητήσει αυτοσυγκράτηση.

Αλλά σήμερα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έζησε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον αριστερών «εξτρεμιστών» και των αγαπημένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.

Αύξηση της πολιτικής βίας

Οι ΗΠΑ, μια χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ανθρώπους, βλέπουν μια αύξηση της πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος, η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν, και ένας άλλος τοπικός αιρετός αξιωματούχος τραυματίστηκε σοβαρά.

Στην πανεπιστημιούπολη του Όρεμ, εκατοντάδες άνθρωποι που φορούσαν κόκκινα καπέλα MAGA (το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά») και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες προσευχήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

«Εξακολουθεί να φαίνεται τρελό το γεγονός ότι συνέβη αυτό», δήλωσε ο 35χρονος Τζόναθαν Σίλβα στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εντελώς σουρεαλιστικό».