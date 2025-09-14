Συμβαίνει τώρα:
Τσάρλι Κερκ: Στις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σε ανοιχτό στάδιο – Θα δώσει το «παρών» ο Τραμπ

Ο δράστης της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή κρατά το στόμα του κλειστό
Έρικα Κιρκ
Η Έρικα Κιρκ πάνω από το φέρετρο του συζύγου της Τσάρλι Κιρκ / Φωτογραφία από Instagram

Με μία δημόσια τελετή, θα αποχαιρετήσουν τον Τσάρλι Κερκ, τον 31χρονο ακτιβιστή και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

Η κηδεία του 31χρονου που η δολοφονία του έχει πολώσει τις ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί στην Αριζόνα την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οργάνωση Turning Point USA.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση, που προωθεί συντηρητικές πολιτικές σε λύκεια, κολέγια και πανεπιστήμια, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο X ότι η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, θα πραγματοποιηθεί στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.

Το δημόσιο κάλεσμα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει τη χροιά που είχε η ζωή του: Μέσα σε πλήθος κόσμου. «Ελάτε να γιορτάσουμε τη σπουδαία ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ, ενός Αμερικανού θρύλου», αναφέρει η ανάρτηση, με τις λεπτομέρειες της τελετής που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο των Arizona Cardinals του NFL.

Τσάρλι Κερκ
Ο Τσάρλι Κερκ λίγο πριν πέσει νεκρός / Trent Nelson /The Salt Lake Tribune via REUTERS

Ο συντηρητικός ακτιβιστής, θα κηδευτεί σε ανοιχτό στάδιο με πάνω από 63.000 θέσεις παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ και μητέρα των δύο παιδιών του, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο δίπλα στον νεκρό σύζυγό της, εκφράζοντας ξανά τον βαθύ πόνο αλλά και την οργή της για τη δολοφονία του.

Η μεταφορά της σορού από τη Γιούτα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο Air Force Two, σε μια συντονισμένη επιχείρηση που περιελάμβανε τη συμμετοχή του αντιπροέδρου JD Vance.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ με την Ούσα Βανς
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ με την Ούσα Βανς / REUTERS / Thomas Machowicz

Η απόφαση να επιλεγεί το γήπεδο χωρητικότητας άνω των 60.000 ατόμων ήρθε μετά από συζητήσεις μεταξύ της οικογένειας και της οργάνωσης, η οποία έδωσε προτεραιότητα στην προσφορά ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση συγγενών, υποστηρικτών, ηγετών και μελών της κοινότητας.

Πολίτες από όλη τη χώρα που πενθούν για την απώλεια, συμμετέχουν σε αγρυπνίες για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από τη σφαιρα του Τάιλερ Ρόμπινσον, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο τελευταίο αντίο.

Κρατά το στόμα του κλειστό ο δράστης

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ απο τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο νεαρός δράστης κρατά το στόμα του κλειστό και οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στο παρελθόν του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στα φυσίγγια που εντοπίστηκαν ήταν χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια συλλέγουν στοιχεία από το διαμέρισμα του υπόπτου στη Γιούτα και οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στο κίνητρο του δράστη.

