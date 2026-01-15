Τύμπανα πολέμου πάνω από το Ιράν με τον Τραμπ να συνεχίζει τις απειλές: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» απαντά ο Αραγτσί

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επίθεση και την Τεχεράνη να κλείνει τον εναέριο χώρο της, προσπαθώντας να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Με αφορμή τις φονικές διαδηλώσεις στις οποίες φέρεται πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άτομα, ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί να μην χυθεί περισσότερο αίμα αλλιώς θα επέμβει στρατιωτικά.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη (14.01.2026) και ενώ όλος ο κόσμος περίμενε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χτυπήσει το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως η κυβέρνηση της χώρας θα καταρρεύσει, χαρακτήρισε τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, «πολύ ωραίο τύπο» αλλά αμφισβήτησε το κατά πόσο θα τον υποστηρίξει για να κυβερνήσει εν τέλει το Ιράν το οποίο έχει βυθιστεί στο αίμα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά πως θα διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το γιο του σάχη.

«Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη πει την περασμένη εβδομάδα πως δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον 65χρονο Ρεζά Παχλαβί που ζούσε εκτός Ιράν ήδη πριν από την ανατροπή του σάχη.

With the NOTAM closing Iranian airspace expired, some flights are now making their way toward Tehran. https://t.co/IGaj36AUvI pic.twitter.com/Rhs03kbsmr — Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

Η αντιπολίτευση στο Ιράν είναι κατακερματισμένη, με διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων υποστηρικτών της μοναρχίας. Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει πιθανή η πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», όπως αναφέρει.

«Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε.

Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να «ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν», ανέφερε εκπρόσωπος της σομαλικής προεδρίας.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Αραγτσί: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης»

Οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, μετά από δυο και πλέον εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

.@BretBaier: “If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?”



IRANIAN FOREIGN MINISTER: “My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διαβεβαιώνοντας πως σήμερα και αύριο δεν θα γίνουν απαγχονισμοί.

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.