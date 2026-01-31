Τζέφρι Επστάιν: Δαχτυλίδι 33 καρατίων άφησε στη σύντροφό του, χρήματα και πανάκριβα ακίνητα – Πώς σκόπευε να μοιράσει την περιουσία του

Ο Τζέφρι Επστάιν σχεδίαζε στη διαθήκη του να μοιράσει τη μεγάλη περιουσία του σε φίλους, συγγενείς, υπαλλήλους και συνεργάτες του μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Η διαθήκη του Τζέφρι Επστάιν, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, περιγράφει πώς περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τα διάφορα ακίνητά του σε όλο τον κόσμο, θα μοιράζονταν σε τουλάχιστον 44 δικαιούχους μετά τον θάνατό του.

Ο Έπσταϊν υπέγραψε τη διαθήκη στις 8 Αυγούστου 2019, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν, όπου αυτοκτόνησε.

Η διαθήκη του υπογράφηκε αργότερα από τον επί χρόνια δικηγόρο του, Ντάρεν Ίνταϊκ, στις 18 Αυγούστου 2019, οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του. Την επόμενη ημέρα υπέγραψε και ο λογιστής του, Ρίτσαρντ Καν.

Αν και προβλεπόταν η διανομή περίπου 288 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και πολλών ακινήτων στο εξωτερικό, η περιουσία που έχει απομείνει δεν επαρκεί για να καλύψει αυτό το σχέδιο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημόσια οικονομικά στοιχεία της περιουσίας του, που κατατέθηκαν στα δικαστήρια των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, απομένουν περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία εξακολουθούν να δεσμεύονται δικαστικά.

Στην τελευταία γνωστή σύντροφό του, Καρίνα Σουλιάκ, ο Έπσταϊν άφηνε 50 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, σκόπευε να της παραχωρήσει το μεγάλο ράντσο του στο Νέο Μεξικό, τα ακίνητά του στα νησιά Little Saint James και Great Saint James, το διαμέρισμά του σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Παρισιού κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, το ακίνητό του στο Παλμ Μπιτς, καθώς και το διαβόητο αρχοντικό του στο Upper East Side του Μανχάταν.

Η Σουλιάκ θα λάμβανε επίσης μεγάλο αριθμό διαμαντιών του Έπσταϊν, ανάμεσά τους και ένα δαχτυλίδι περίπου 33 καρατίων, το οποίο ο ίδιος είχε σημειώσει χειρόγραφα ότι της το είχε δώσει «με σκοπό τον γάμο». Το δαχτυλίδι περιγράφεται λεπτομερώς ως πλατινένιο, με κεντρικό διαμάντι περίπου 32,73 καρατίων και μικρότερα διαμάντια στο πλάι. Επιπλέον, προέβλεπε να της δοθούν και «όλα τα ελεύθερα διαμάντια» του, συνολικά 48.

Στον δικηγόρο του Ντάρεν Ίνταϊκ και στον λογιστή του Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι ήταν και εκτελεστές της διαθήκης, σκόπευε να αφήσει 50 εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για μαστροπία ανηλίκων – επρόκειτο να λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο ποσό προβλεπόταν για τον αδελφό του, Μαρκ Έπσταϊν, καθώς και για τον επί χρόνια πιλότο του, Λάρι Βισόσκι.

Τα ονόματα ορισμένων ακόμη δικαιούχων έχουν καλυφθεί στα έγγραφα και αναφέρονται μόνο ως «γυναίκες», με ποσά αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων για καθεμία. Επίσης, αρκετά εκατομμύρια προορίζονταν να δοθούν σε διάφορους εργαζομένους του.