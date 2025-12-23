Τζέφρι Έπσταϊν: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε 11.000 νέα έγγραφα – Δεν λειτουργούν αρκετοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν την αμερικανική κυβέρνηση για παρακράτηση πληροφοριών στην δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, το υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες νέες πληροφορίες και στοιχεία.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιεύτηκαν σήμερα (23.12.2025) και περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσά τους υπάρχουν φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Έπσταϊν από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στην δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, αλλά υποστήριξε ότι έχει ανάγκη περισσότερο χρόνο για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις.

Η κίνηση αυτή γίνεται ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Έπσταϊν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Κριτική από την αντιπολίτευση

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες (22.12.2025) ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε την δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Μια βαλσαμωμένη τίγρη στο σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από την δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για την δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Έπσταϊν, στην συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Ο γνωστός κωμικός Κρις Τάκερ με τον Μπιλ Κλίντον / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Έπειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κονγκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει την δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Επστιν.