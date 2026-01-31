Τζέφρι Επστάιν: Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα

O πρίγκιπας Άντριου συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα -για τον χειρότερο λόγο- για ακόμη μία φορά, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν. Νέες ενοχλητικές φωτογραφίες από τον φάκελο του χρηματιστή, βγήκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δείχνουν τον μικρό αδελφό του βασιλιά Καρόλου να κάθεται πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Οι νέες φωτογραφίες έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον κόσμο αλλά και «πονοκέφαλο» στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Στα πλάνα φέρεται να απεικονίζεται ο πρίγκιπας Άντριου να σκύβει πάνω από την γυναίκα η οποία δεν προβάλει καμία αντίσταση, και να κοιτά απευθείας τον φακό. Δεν διευκρινίζεται ούτε το πού ούτε το πότε τραβήχτηκαν τα συγκεκριμένα πλάνα τα οποία περιλαμβάνονται στα επίμαχα αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν ο οποίος πριν ξεψυχήσει μέσα στην φυλακή, καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει πως βγάζει στη δημοσιότητα με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα αρχεία για την προστασία των θυμάτων ή των γυναικών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την προηγούμενη φορά που βγήκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το αρχείο, σε μία από αυτές φαινόταν και πάλι ο πρίγκιπας Άντριου, περιστοιχισμένος από γυναίκες, σε κάποιο σπίτι.

Τα emails με τον Άντριου και τον Έλον Μασκ και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα του Μπιλ Γκέιτς

Μέσα στα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, πέρα από τον Άντριου, υπάρχει και το όνομα του άλλοτε «αδελφού» του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ αλλά και του Μπίλ Γκέιτς

Ο «πατέρας» της Tesla και του Χ έχει ισχυριστεί πως ο Τζέφρι Επστάιν προσπαθούσε να τον πείσει να επισκεφθεί τα 2 νησιά της ιδιοκτησίας του αλλά εκείνος αντιστεκόταν.

Το ένα από τα δύο νησιά, το Little St. James που είναι στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους ήταν στο επίκεντρο της κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν επί δεκαετίες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Έλον Μασκ έστειλε email στον Επστάιν γράφοντας: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Άγιος Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη;».

Ο Τζέφρι Επστάιν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου χρόνου θα ήταν καλή.

«Πάντα υπάρχει χώρος για εσένα». Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Επστάιν είπε σε ένα άλλο email: «το 2 ή το 3 θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Έλον Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε γυρίσει στο Λος Άντζελες τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου, αλλά κατόπιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα.

Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act

“https://t.co/eGeSO5qkVY”>https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

«Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;», τον ρώτησε, αλλά δεν είναι σαφές από τα email που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά κάποιο νησί του Επστάιν, αλλά τα email δείχνουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ τους που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Ένα από τα υπόλοιπα έγγραφα που δόθηκαν στις 30 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα δείχνει ανταλλαγή email μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρίγκιπα Άντριου, τον Αύγουστο του 2010, στην οποία γίνεται αναφορά σε μία «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα, την οποία ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας προτείνει για δείπνο.

Email που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε καλέσει τον Τζέφρι Επστάιν να συναντηθούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010.

Κατά την εξέταση των νέων αρχείων της υπόθεσης Επστάιν, βρέθηκε και φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται κορνιζαρισμένο πορτρέτο του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς, δίπλα σε δύο πρόσωπα γυναικών, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα έγγραφα, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, αναφέρει η «Daily Mail».