Τζέφρι Επστάιν: Νέες αποκαλύψεις «καίνε» Έλον Μασκ, πρίγκιπα Άντριου και Μπιλ Γκέιτς

«Χείμαρρος» οι νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν την Παρασκευή (30.01.2026). Ανάμεσα στις διασημότητες που είχαν αλληλογραφία με τον σεξουαλικό εγκληματία και αυτόχειρα είναι και ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ είχε ισχυριστεί ότι απέρριψε τις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που ανήκαν στον χρηματιστή προαγωγό – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James ήταν επίκεντρο της κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν επί δεκαετίες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Επστάιν: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Άγιος Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη;».

Ο Επστάιν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «πάντα υπάρχει χώρος για εσένα». Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Επστάιν είπε σε ένα άλλο email: «το 2 ή το 3 θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε γυρίσει στο Λος Άντζελες τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου, αλλά κατόπιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα.

«Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;», τον ρώτησε, αλλά δεν είναι σαφές από τα email που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά κάποιο νησί του Επστάιν, αλλά τα email δείχνουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ τους που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Ο Επστάιν, ο πρίγκιπας Άντριου και η νεαρή Ρωσίδα

Ένα από τα έγγραφα που δόθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα δείχνει ανταλλαγή email μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ) τον Αύγουστο του 2010, στην οποία γίνεται αναφορά σε μία «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα, την οποία ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας προτείνει για δείπνο.

Email που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε καλέσει τον Τζέφρι Επστάιν να συναντηθούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010.

Κατά την εξέταση των νέων αρχείων της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εντοπίστηκε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται κορνιζαρισμένο πορτρέτο του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς, δίπλα σε δύο πρόσωπα γυναικών, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί.

Ο Επστάιν «έδωσε» τον Μπιλ Γκέιτς

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Επστάιν, ο Μπιλ Γκέιτς είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες, κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ζήτησε αντιβιοτικά για να τα δώσει κρυφά στη τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε emails που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013, αναφέρει η «Daily Mail».