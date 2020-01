Το βράδυ της περασμένης Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) στα βραβεία Sag αποκαταστάθηκε μια αδικία (συγγνώμη Μεγαλειοτάτη Ολίβια Κόλμαν) από τις Χρυσές Σφαίρες και η Τζένιφερ Άνιστον κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της στο The Morning Show.

Η Τζένιφερ Άνιστον συγκίνησε με την ευχαριστήρια ομιλία της, την οποία παρακολουθούσε με… κομμένη την ανάσα, στα παρασκήνια, ο πρώην σύζυγός της Μπραντ Πιτ, που κι εκείνος ήταν στους νικητές της βραδιάς (βραβείο Β’ Ανδρικού για το Once Upon A Time… in Hollywood).

Όταν λοιπόν, πριν από μερικές ώρες, η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε δυο φωτογραφίες, πριν και μετά από την παρουσία της στα Sag, δεν ήρθε πολύ να… βάλει ξανά φωτιά στο Instagram. Χρειάστηκαν μόλις 11 ώρες για να συγκεντρώσει η ανάρτησή της περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes και με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Η Τζένιφερ Άνιστον και το… πεταμένο φουστάνι

Στην πρώτη από τις δυο φωτογραφίες, η Τζένιφερ Άνιστον ποζάρει… χαμογελαστή και… ξαπλωμένη στο αυτοκίνητο που θα τη μετέφερε στα βραβεία. Ο στόχος μοναδικός: να μην τσαλακώσει το εντυπωσιακό φόρεμα του Dior δια χειρός Τζον Γκαλιάνο. Και τα κατάφερε! «Χωρίς ζάρες… Πιο δύσκολο απ’ ότι φαίνεται» ήταν η φράση με την οποία ξεκίνησε το post της.

Εκείνη όμως που έβαλε φωτιές, ήταν η δεύτερη φωτογραφία τη ανάρτησης. Το φόρεμα πεταμένο στην άκρη μιας, ας το πούμε εξωτερικής μπανιέρας, τα ψηλοτάκουνα πέδιλα της Τζένιφερ Άνιστον στο πάτωμα και το αγαλματάκι που είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα, λίγο πιο πέρα.

Η Τζένιφερ Άνιστον γυμνή; Μόνο στη φαντασία κάποιων. Γιατί η ίδια δεν φαίνεται πουθενά σε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά η φαντασία πολλών δεν ήθελε και πολύ για να… οργιάσει. Και ανάμεσα στα αποθεωτικά σχόλια για την ερμηνεία και την επιτυχία της Άνιστον, εμφανίστηκε και ο Μπραντ Πιτ.

Όχι ο ίδιος φυσικά, αλλά όλοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν το πρώην ζευγάρι (σ.σ. πήραν διαζύγιο το 2005) θα είναι ξανά μαζί. «Θα γυρίσεις στον Μπραντ;», «Ο Μπραντ έβγαλε τη φωτογραφία;», «Σε παρακαλώ, ξαναφτιάξτα με τον Μπραντ! Είναι επικοί μαζί», «Ελπίζω εσύ και ο Μπραντ να είστε ξανά μαζί», «Είναι αυτή η μπανιέρα του Μπραντ; Ελπίζω να είναι». ήταν μόλις μερικά απ’ αυτά.

Άλλωστε, το internet είχε… λιώσει μερικές ώρες νωρίτερα όταν στα παρασκήνια των Sag, η Τζένιφερ Άνιστον και Μπραν Πιτ είχαν συγχαρεί ο ένας τον άλλο, είχαν αγκαλιαστεί και είχαν κάνει τους φαν τους να παραληρούν…