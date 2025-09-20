Τζίμι Κίμελ: Ο «μεγαλύτερος μπάσταρδος» της late-night τηλεόρασης που δεν μάσησε απέναντι στον Τραμπ

Λίγες φορές η ακύρωση ενός τηλεοπτικού προγράμματος έχει προκαλέσει τόση αίσθηση σε όλον τον κόσμο. Η απόφαση για το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, σόκαρε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε την Τετάρτη (17.09.2025), την εκπομπή « Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κίμελ στον εναρκτήριο μονόλογο της εκπομπής του σχολίασε εκτενώς τη δολοφονία αυτή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «πολλοί στη χώρα MAGA (Make America Great Again) προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Επιπλέον, ειρωνεύτηκε τον τρόπο που αντέδρασε στη δολοφονία ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας: «Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας πενθεί κάποιον που θεωρεί φίλο του. Έτσι πενθεί ένα τετράχρονο το χρυσόψαρό του».

Απευθυνόμενος στο κοινό που παρακολουθεί τη ζωντανή εκπομπή του, ο γνωστός κωμικός, που συχνά επιτίθεται στον Τραμπ, εκτίμησε ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιμέτωπο με οικονομική και δημοσιογραφική πίεση, το κανάλι αποφάσισε να δράσει. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, το ABC ανακοίνωσε την απόφαση για αναστολή της εκπομπής του Jimmy Kimmel Live, βάζοντας απότομα τέλος σε 22 χρόνια προβολής του show.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι «καταπληκτικά νέα για την Αμερική», ενώ συνεχάρη το ABC που «επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «ο Κίμελ έχει μηδενικό ταλέντο και χειρότερη ακροαματικότητα ακόμη και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό»…

Ποιος είναι ο Τζίμι Κίμελ

Ο Τζέιμς Κρίστιαν Κίμελ, ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε ως Τζίμι Κίμελ, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της αμερικανικής μεταναστευτικής ιστορίας. Από… παπαδάκι στις εκκλησίες του Λας Βέγκας, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους «άρχοντες» της late-night τηλεόρασης. Το χιούμορ του, κοφτερό σαν ξυράφι, τον εκτόξευσε στην κορυφή – αλλά τώρα απειλεί να κόψει το ίδιο το νήμα της καριέρας του.

Μεγαλωμένος σε οικογένεια Ιταλών μεταναστών από την Ίσκια, οι παππούδες – από την πλευρά της μητέρας του – πήγαν στις ΗΠΑ το 1883 μετά από σεισμό στο νησί. Ο Κίμελ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1967 στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στη Λας Βέγκας. Η παιδική του ηλικία ήταν άρρηκτα δεμένη με την καθολική παράδοση.

Η καριέρα του ξεκίνησε στο ραδιόφωνο. Εμπνευσμένος από τις φωνές που άκουγε από το τρανζίστορ του, ιδιαίτερα εκείνη του τότε νεαρού Ντέιβιντ Λέτερμαν – που παρουσίασε το «The Late Show» στο CBS για 22 χρόνια, πριν αναλάβει ο Στίβεν Κολμπέρ το 2015 – ο Κίμελ ξεκίνησε πρακτική σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στα 16 του χρόνια.

Το ταλέντο του πηγαίο και ασυγκράτητο: αμεσότητα και χιούμορ χωρίς φίλτρο. Ούτε μία πρώιμη απόλυση, δεν τον σταμάτησε. Το 1990 απολύθηκε από το KZOK-FM στο Σιάτλ, αφού οι εκπομπές του στοίχισαν στον σταθμό χορηγίες, μεταξύ αυτών ένα συμβόλαιο 8.000 δολαρίων με τους Σιάτλ Μάρινερς.