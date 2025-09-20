Κόσμος

Τζίμι Κίμελ: Ο «μεγαλύτερος μπάσταρδος» της late-night τηλεόρασης που δεν μάσησε απέναντι στον Τραμπ

Τζίμι Κίμελ

Λίγες φορές η ακύρωση ενός τηλεοπτικού προγράμματος έχει προκαλέσει τόση αίσθηση σε όλον τον κόσμο. Η απόφαση για το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, σόκαρε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε την Τετάρτη (17.09.2025), την εκπομπή « Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Ο Κίμελ στον εναρκτήριο μονόλογο της εκπομπής του σχολίασε εκτενώς τη δολοφονία αυτή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «πολλοί στη χώρα MAGA (Make America Great Again) προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Επιπλέον, ειρωνεύτηκε τον τρόπο που αντέδρασε στη δολοφονία ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας: «Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας πενθεί κάποιον που θεωρεί φίλο του. Έτσι πενθεί ένα τετράχρονο το χρυσόψαρό του».

Απευθυνόμενος στο κοινό που παρακολουθεί τη ζωντανή εκπομπή του, ο γνωστός κωμικός, που συχνά επιτίθεται στον Τραμπ, εκτίμησε ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Αντιμέτωπο με οικονομική και δημοσιογραφική πίεση, το κανάλι αποφάσισε να δράσει. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, το ABC ανακοίνωσε την απόφαση για αναστολή της εκπομπής του Jimmy Kimmel Live, βάζοντας απότομα τέλος σε 22 χρόνια προβολής του show.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι «καταπληκτικά νέα για την Αμερική», ενώ συνεχάρη το ABC που «επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «ο Κίμελ έχει μηδενικό ταλέντο και χειρότερη ακροαματικότητα ακόμη και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό»…

Ποιος είναι ο Τζίμι Κίμελ 

Ο Τζέιμς Κρίστιαν Κίμελ, ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε ως Τζίμι Κίμελ, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της αμερικανικής μεταναστευτικής ιστορίας. Από… παπαδάκι στις εκκλησίες του Λας Βέγκας, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους «άρχοντες» της late-night τηλεόρασης. Το χιούμορ του, κοφτερό σαν ξυράφι, τον εκτόξευσε στην κορυφή – αλλά τώρα απειλεί να κόψει το ίδιο το νήμα της καριέρας του.

Μεγαλωμένος σε οικογένεια Ιταλών μεταναστών από την Ίσκια, οι παππούδες – από την πλευρά της μητέρας του – πήγαν στις ΗΠΑ το 1883 μετά από σεισμό στο νησί. Ο Κίμελ γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1967 στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στη Λας Βέγκας. Η παιδική του ηλικία ήταν άρρηκτα δεμένη με την καθολική παράδοση.

Η καριέρα του ξεκίνησε στο ραδιόφωνο. Εμπνευσμένος από τις φωνές που άκουγε από το τρανζίστορ του, ιδιαίτερα εκείνη του τότε νεαρού Ντέιβιντ Λέτερμαν – που παρουσίασε το «The Late Show» στο CBS για 22 χρόνια, πριν αναλάβει ο Στίβεν Κολμπέρ το 2015 – ο Κίμελ ξεκίνησε πρακτική σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στα 16 του χρόνια.

Το ταλέντο του πηγαίο και ασυγκράτητο: αμεσότητα και χιούμορ χωρίς φίλτρο. Ούτε μία πρώιμη απόλυση, δεν τον σταμάτησε. Το 1990 απολύθηκε από το KZOK-FM στο Σιάτλ, αφού οι εκπομπές του στοίχισαν στον σταθμό χορηγίες, μεταξύ αυτών ένα συμβόλαιο 8.000 δολαρίων με τους Σιάτλ Μάρινερς.

Ο Τζίμι Κίμελ
Ο Τζίμι Κίμελ / REUTERS / Mike Blake

Μετά τη βράβευσή του με Emmy για το Win Ben Stein's Money και τη φήμη που απέκτησε με το The Man Show, το ABC του εμπιστεύτηκε τη late-night ζώνη το 2003. Έτσι γεννήθηκε το Jimmy Kimmel Live, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.

Ο Κίμελ ξεχώριζε για τις απολαυστικές ζωντανές συνεντεύξεις, τα viral σκετς και σατιρικό χιούμορ που δεν εξαιρούσε κανέναν. Κέρδισε τον τίτλο «ο μεγαλύτερος μπάσταρδος της τηλεόρασης», ένα παρατσούκλι που "φορούσε" με περηφάνια και που του απέφερε τόσο θαυμαστές όσο και ισχυρούς εχθρούς.

Επιλέχθηκε να παρουσιάσει τα Όσκαρ τέσσερις φορές (2017, 2018, 2023 και 2024), τιμή που αποδίδεται μόνο στους πιο αναγνωρισμένους παρουσιαστές της βιομηχανίας. Το 2018 απέκτησε ιταλικό διαβατήριο, επικαλούμενος την έντονη δυσαρέσκειά του για τις πολιτικές της διοίκησης Τραμπ.

Ο Κίμελ δεν δίστασε ούτε διστάζει να γελοιοποιήσει πολιτικούς, να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα, αλλά και να αφήσει την προσωπική του ζωή να μπει στο πλατό.

Από τον πρώτο του γάμο με την Τζίνα Μάντι απέκτησε δύο παιδιά, ενώ η πολυσυζητημένη σχέση του με τη κωμική ηθοποιό Σάρα Σίλβερμαν έγινε συχνά αντικείμενο σχολιασμού.

Το 2013 παντρεύτηκε τη Μόλι ΜακΝίρνι, σεναριογράφο της εκπομπής του, με την οποία απέκτησε ακόμη δύο παιδιά. Ο μικρός τους γιος, Billy, γεννήθηκε με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και μέχρι σήμερα έχει κάνει τρεις εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς.

Ο Κίμελ μετέτρεψε την αγωνία του σε δημόσιο μήνυμα, μιλώντας για τη σημασία της πρόσβασης όλων στην υγειονομική περίθαλψη, επιπλήττοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ για τις περικοπές που δρομολογούσε στη δημόσια υγεία.

Τζίμι Κίμελ και Μόλι ΜακΝίρνι
Ο Τζίμι Κίμελ και η γυναίκα του Μόλι ΜακΝίρνι / REUTERS / David Swanson

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, το αγόρι μας ο Μπίλι έκανε την τρίτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς» έγραψε ο Jimmy Kimmel στην ανάρτησή του στο Instagram και τη συνόδευσε με ένα χαμογελαστό στιγμιότυπο του γιου του από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Πήγαμε για αυτή την επέμβαση με πολλή αισιοδοξία και με εξίσου μεγάλο φόβο και βγήκαμε με μια νέα βαλβίδα μέσα σε ένα ευτυχισμένο, υγιές παιδί».

Ο διάσημος παρουσιαστής εξήρε για μία ακόμη φορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων στο Λος Άντζελες.

«Το να περπατάς σε αυτό το νοσοκομείο και να συναντάς γονείς στην πιο αδύναμη στιγμή τους, παιδιά που πονάνε και τους θαυματοποιούς που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τα σώσουν, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία» συνέχισε ο Κίμελ.

«Ευχόμαστε να μην χρειαστείτε ποτέ το νοσοκομείο CHLA, αλλά αν το χρειαστείτε, να ξέρετε ότι βοηθούν οικογένειες ανεξάρτητα από τη δυνατότητά τους να πληρώσουν, χάρη κυρίως στον νόμο περί προσιτής περίθαλψης, τις γενναιόδωρες δωρεές από εταιρείες όπως η Disney, για την οποία είμαι υπερήφανος που εργάζομαι και κυρίως από γενναιόδωρους ανθρώπους όπως εσείς».

Οι υποστηρικτές του Τζίμι Κίμελ και οι απειλές Τραμπ σε παρουσιαστές και κανάλια

Μία μέρα μετά την ξαφνική απομάκρυνσή του από το ABC, ο Τζον Στιούαρτ, ένας από τους πιο γνωστούς οικοδεσπότες νυχτερινής, σατιρικής εκπομπής στις ΗΠΑ, παρουσίασε μια έκτακτη εκπομπή του «The Daily Show» στη διάρκεια της οποίας τόνισε ότι είναι «ένας πατριωτικά υπάκουος παρουσιαστής» και επέκρινε το κοινό της εκπομπής του την ώρα που γουχάιζε βίντεο του Τραμπ.

Η εκπομπή «Late Night with Seth Meyers» ακολούθησε αντίστοιχη γραμμή, με τον παρουσιαστή της Σεθ Μάγιερς να δηλώνει: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου (…) εντελώς άσχετο, απλώς ήθελα να πω προτού ξεκινήσουμε ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ».

«Πάντα πίστευα ότι είναι (…) ένας οραματιστής, ένας καινοτόμος, ένας καταπληκτικός πρόεδρος και ένας ακόμη καλύτερος παίκτης του γκολφ. Και αν ποτέ με δείτε να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, θα πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Ο Στίβεν Κολμπέρ ήταν πιο ευθύς στην κριτική του στη διάρκεια της εκπομπής του «The Late Show».

Μάλιστα, πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η φράση: «Το The Late Show στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και των συνεργατών του».

Ο παρουσιαστής του «The Tonight Show» Τζίμι Φάλον από την πλευρά του σχολίασε «για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι συμβαίνει, κανείς δεν ξέρει. WTF».

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ «γελοία», ενώ πρόσθεσε ότι οι παρουσιαστές δεν θα πρέπει να απολύονται απλώς επειδή «δεν γλείφουν έναν αυταρχικό» πρόεδρο.

Πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις, εξέφρασαν στα social media την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.

Στο μεταξύ οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι ο Τραμπ επιτίθεται στο δικαίωμα των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου, το οποίο προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην υποχωρήσουν στον εκβιασμό της κυβέρνησης.

«Έπειτα από χρόνια που παραπονιόταν για την κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας να αναλάβει δράση εναντίον των δημοσιογραφικών ομίλων, αν δεν φιμώσουν ή δεν απολύσουν τους δημοσιογράφους και τους σχολιαστές που δεν της αρέσουν», κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του ο Ομπάμα.

Ποιος έχει σειρά;

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε: «Διάβασα κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι σε ποσοστό 97% εναντίον μου, ξαναλέω 97% αρνητικά, και παρ’ όλα αυτά κέρδισα και με ευκολία και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες» στις προεδρικές εκλογές.

«Όταν έχεις ένα τηλεοπτικό δίκτυο και έχεις βραδινές εκπομπές και το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ, μόνο αυτό κάνουν, δεν επιτρέπεται να το κάνουν. Είναι βραχίονας του Δημοκρατικού κόμματος», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου εκτίμησε ότι «ίσως» θα πρέπει να χάσουν την άδειά τους κάποια κανάλια τα οποία «παρουσιάζουν μόνο αρνητικές ειδήσεις για εμένα». Αλλά αυτό «εξαρτάται από τον Μπρένταν Καρ», πρόσθεσε. (σσ. Ο Μπρεντ Καρ είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών "F.C.C.").

Και κατέληξε απειλώντας τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς: «Τώρα μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς αποτυχημένοι στο NBC των ψευδών ειδήσεων. Η θεαματικότητά τους είναι επίσης φρικτή, κάντο NBC!!!», προτρέποντας το τηλεοπτικό δίκτυο να τους απολύσει.

Ο Καρ όταν ρωτήθηκε σχετικά για τους δύο αυτούς παρουσιαστές σχολίασε στο CNBC: «Θα δούμε τι θα γίνει».

