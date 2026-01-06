Βενεζουέλα: Η «εξόριστη» επικεφαλής της αντιπολίτευσης θέλει ελεύθερες εκλογές όμως ο Τραμπ έχει άλλη άποψη

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια αρκετά ρευστή πολιτική κατάσταση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που κέρδισε το 2025 το Νόμπελ Ειρήνης προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να κερδίσει ελεύθερες εκλογές και επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη σύλληψη του Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Τραμπ προς το παρόν φαίνεται ότι προτιμά να συνεργασθεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο απογοητεύοντας την αντιπολίτευση και αυξάνοντας την νευρικότητα που έχει καταλάβει την Βενεζουέλα.

Υποστηρικτές της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο / REUTERS / Pablo Sanhueza

Η Ματσάδο ζητάει εκλογές

«Σχεδιάζω να επιστρέψω στην Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η 58χρονη Ματσάδο που απέδρασε μεταμφιεσμένη τον Οκτώβριο από την Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αφιέρωσε στον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αμβλύνει την δυσαρέσκειά του για το ότι δεν βραβεύθηκε εκείνος στην θέση της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να προχωρήσει», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News. «Κερδίσαμε τις εκλογές (του 2024) με συντριπτική πλειοψηφία παρά την νοθεία. Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές θα κερδίσουμε πάνω από το 90% των ψήφων».

Η Ματσάδο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει στον Τραμπ από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν ανακοινώθηκε το Νόμπελ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Βενεζουέλας πριν από την διεξαγωγή εκλογών, ενώ δεν έχει εκφράσει υποστήριξη προς το πρόσωπο της Ματσάδο.

«Πρέπει να φτιάξουμε την χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν να ψηφίσουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο / REUTERS / Leonhard Foeger / File Photo

«Επίθεση» στην Ροντρίγκες

Στην πρώτη της συνέντευξη από την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας, η Ματσάδο δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται, ούτε λεπτομέρειες για τα σχέδια επιστροφής της στην Βενεζουέλα όπου καταζητείται, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει στην εξουσία.

«Οπως γνωρίζετε, η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε η Ματσάδο.

«Είναι βασική σύμμαχος και σύνδεσμος της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας».

Η Νέλσι Ροντρίγκες / Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Handout via REUTERS

Τα συγχαρητήρια στον Τραμπ

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι θα επιδώσει προσωπικά το βραβείο Νόμπελ στον Τραμπ.

«Απέδειξε στον κόσμο ότι το εννοεί. Η 3η Ιανουαρίου θα μείνει στην Ιστορία ως η ημέρα που η δικαιοσύνη νίκησε την τυραννία», είπε αναφερόμενη στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα και ευχαρίστησε τον Τραμπ για το «θαρραλέο του όραμα, τις ιστορικές του ενέργειες κατά του ναρκοτρομοκρατικού καθεστώτος λέγοντας:

«Είναι ένα τεράστιο βήμα προς μία δημοκρατική μετάβαση».

Ο στρατηγικός ρόλος της Βενεζουέλας στον ενεργειακό τομέα

Η Βενεζουέλα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για την Αμερική, να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου, να ανοίξει αγορές, να φέρει πίσω τους εξόριστους και να προσφέρει ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις, επέμεινε η Ματσάδο.

Η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα, κυρίως βαρέος, δύσκολου στην εξόρυξή του, πετρελαίου στον κόσμο, περί τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Ο πετρελαϊκός τομέας βρίσκεται σε χρόνια παρακμή, θύμα της υποχρηματοδότησης, της κακοδιαχείρισης και των αμερικανικών κυρώσεων, και οι πετρελαϊκές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και ασυντήρητες.

REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Η ετήσια παραγωγή έφθασε πέρυσι το 1,1 εκατομμύριο βαρέλια/ ημέρα, το ένα τρίτο της παραγωγής κατά την δεκαετία του ’70 και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την παραγωγή των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας.

Αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες αν ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας θα είναι επαρκώς ελκυστικός για τους ξένους επενδυτές.

Η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίσθηκε προσωρινή πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους της Βενεζουέλας, ενώ τα μέλη του κυβερνητικού μηχανισμού κινούνται μεταξύ της οργισμένης απείθειας και μιας πιθανής συνεργασίας με τον Τραμπ, ο οποίος απείλησε με νέα στρατιωτική επίθεση αν τον δυσαρεστήσουν.

Ομως, η CIA έχει διαμηνύσει στον Τραμπ ότι η Ροντρίγκες και άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο είναι η καλύτερη λύση για την διατήρηση της σταθερότητας, σύμφωνα με πηγές.

«Στον αέρα» η Βενεζουέλα: Σύγχυση, προβληματισμός και εντάσεις

Στο μεταξύ, οι αρχές της Βενεζουέλας διέταξαν την σύλληψη οποιουδήποτε συνεργάσθηκε με τις αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ενώ 14 δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα στο Καράκας συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για σύντομο χρόνο χθες.

REUTERS / Bruno Kelly / File Photo

Βίντεο έδειξε πυρά στον ουρανό του Καράκας την περασμένη νύκτα και αξιωματούχος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι προήλθαν από την αστυνομία για την αποτροπή αδικαιολόγητων πτήσεων drone.

«Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, ολόκληρη η χώρα παραμένει απολύτως ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Επικοινωνιών Σιμόν Αρετσιντερ.

Με σχεδόν 900 πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές του καθεστώτος Μαδούρο, η παράταξη Vente Venezuela της Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε σήμερα την απελευθέρωσή τους .

«Εκείνοι που άδικα κρατούν τους πολίτες και στρατιωτικούς πολιτικούς κρατούμενους πρέπει να τους απελευθερώσουν αμέσως», ανακοίνωσε το κίνημα Vente Venezuela.