Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει «εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση ανάπτυξης στρατευμάτων

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει επίθεση κατά της χώρας του, μετά την ανακοίνωση της μαζικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Ο Νικολάς Μαδούρο αντέδρασε με σφοδρότητα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή (22.08.2025). Μιλώντας στο κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, κατήγγειλε την επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε στην Καραϊβική, ως σχέδιο που στρέφεται άμεσα κατά της κυριαρχίας της χώρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον επιδιώκει «να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» και προετοιμάζει «τρομοκρατική στρατιωτική επίθεση».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας προειδοποίησε ότι κάθε επίθεση εναντίον της χώρας του θα αφορά ολόκληρη την ήπειρο. «Όταν κάποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, απειλεί όλες τις υπόλοιπες», τόνισε ο Νικολάς Μαδούρο, καλώντας σε εθνική ενότητα απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως «ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, με τη συμμετοχή πλοίων, αεροσκαφών και χερσαίων δυνάμεων. Σύμφωνα με αρκετές πηγές, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει την κινητοποίηση τριών ελικοπτεροφόρων αποβατικών, τριών αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ενός υποβρυχίου και 4.000 πεζοναυτών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η στρατιωτική αυτή κλιμάκωση έρχεται ενώ οι ΗΠΑ διπλασίασαν, στις αρχές Αυγούστου, στα 50 εκατ. δολάρια το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν ότι ηγείται ενός τεράστιου δικτύου ναρκωδιακίνησης.

Σε απάντηση, ο Μαδούρο κάλεσε τον στρατό, την εθνοφρουρά και «όλο τον λαό» να κινητοποιηθούν μαζικά αυτό το Σαββατοκύριακο απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως άμεση απειλή της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχε ανακοινώσει την ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων μελών της εθνοφρουράς σε όλη τη χώρα — αν και οι ειδικοί θεωρούν ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός.

Εκρηκτικό κλίμα

Οι εντάσεις παραμένουν οξείες ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον, η οποία δεν αναγνωρίζει τις επανεκλογές του Μαδούρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και αξιωματούχους του καθεστώτος του ότι διευθύνουν το «Καρτέλ των Ήλιων», εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το Καράκας, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες.

