Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει στον ΟΠΕΚ+ ότι οι ΗΠΑ θέλουν να καταλάβουν τους πετρελαϊκούς της πόρους

Με μια επιστολή του στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+), ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλάβουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας του με «άμεση επίθεση».

Στην επιστολή -που δημοσίευσε στο Telegram ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιβάν Χιλ Πίντο- ο Νικολάς Μαδούρο λέει ότι οι απειλές των ΗΠΑ βάζουν σε κίνδυνο «τη σταθερότητα της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας και της διεθνούς αγοράς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά στο πλαίσιο του τεταμένου κλίματος των τελευταίων μηνών, με αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλοίων στην Καραϊβική -που σύμφωνα με τις ΗΠΑ μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα- και το κλείσιμο του εναέριου χώρου που διέταξε η Ουάσινγκτον.

Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας παρενέβη κατά τη διάρκεια της δεύτερης υπουργικής διάσκεψης του ΟΠΕΚ+ ζητώντας στήριξη από την ομάδα παραγωγών.

Η Βενεζουέλα κάλεσε τα μέλη του ΟΠΕΚ+ να επιδείξουν αλληλεγγύη τονίζοντας ότι αν οξυνθεί και άλλο η κατάσταση, θα μπορούσε να «θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας και της παγκόσμιας αγοράς».