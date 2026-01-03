Βενεζουέλα: Τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας με Ρούμπιο μετά την αμερικανική επίθεση – «Η ΕΕ κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση»

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν με επιτυχία μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά τη Βενεζουέλας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση.

Με ανάρτηση που έκανε στο Χ, η Κάγια Κάλας δήλωσε πως ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η ΕΕ αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Έκανε έκκληση δε για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Πρέσβη μας στο Καράκας. Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητούμε αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε στο tweet της η Κάγια Κάλλας.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στην ανάρτησή του πως ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και απελάθηκαν από τη Βενεζουέλα.