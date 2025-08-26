Βιετνάμ: Ο τυφώνας Κατζίκι ξερίζωσε δέντρα και σκεπές σπιτιών – Τρεις νεκροί από την σφοδρή τροπική καταιγίδα

Έντονες βροχές ξέσπασαν σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, λόγω του τυφώνα Καζίκι που σαρώνει και το Βιετνάμ, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον τρεις νεκρούς, ζημιές σε σπίτια και πλημμύρες στο Ανόι αλλά και τις παράκτιες περιοχές.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Kajiki στο Βιετνάμ αυξήθηκε, καθώς οι διασώστες δίνουν ακόμη μάχη με ξεριζωμένα δέντρα και πεσμένα καλώδια ηλεκτροδότησης, ενώ οι εκτεταμένες πλημμύρες έφεραν χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανόι.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο VTV μετέδωσε ότι τα «απομεινάρια» του τυφώνα Kajiki κινούνται πλέον πάνω από το Λάος. Μάλιστα, έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται και στην Ταϊλάνδη, αφού οι κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να είναι σε ετοιμότητα για πιθανές πλημμύρες μέχρι αύριο Τετάρτη.

Ανάμεσα στους 3 νεκρούς ήταν και ένας 90χρονος άνδρας, του οποίου το σπίτι κατέρρευσε στη βροχή, αλλά και ένας άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ ετοίμαζε το σπίτι του για την καταιγίδα. Συνολικά μέχρι στιγμής, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και χιλιάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές στην κεντρική περιοχή της χώρας, μετέδωσε το VTV.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην επαρχία Νγκε Αν από το βράδυ της Δευτέρας.

Στο Ανόι την Τρίτη, οι άνθρωποι προσπάθησαν να μετακινήσουν μοτοσικλέτες μέσα από βαθιά νερά, καθώς αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν αργά κατά μήκος των πλημμυρισμένων δρόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τυφώνας έπληξε το κεντρικό Βιετνάμ με ανέμους που έφταναν τα 130 χλμ./ώρα, ξηλώνοντας στέγες από χιλιάδες σπίτια και αφήνοντας χωρίς ρεύμα περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Θέμα τύχης που δεν τραυματίστηκε κανείς»

Στους δρόμους του Βινχ, στο κεντρικό Βιετνάμ, δημοσιογράφοι του AFP είδαν στρατιώτες και διασώστες να χρησιμοποιούν εξοπλισμό κοπής για να καθαρίσουν δεκάδες δέντρα και πάνελ στέγης που είχαν μπλοκάρει τους δρόμους.

«Μια τεράστια ατσάλινη στέγη ξεκόλλησε από τον όγδοο όροφο ενός κτιρίου και προσγειώθηκε ακριβώς στη μέση του δρόμου», είπε ένας κάτοικος. «Ήταν θέμα τύχης που δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτός ο τυφώνας ήταν τελείως τρομακτικός», πρόσθεσε.

«Πλημμυρίζει παντού επειδή βρέχει πολύ. Έχω κολλήσει εδώ και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά», είπε η Νγκουγιέν Του Κουίν, μια υπάλληλος γραφείου που έσπρωξε τη μοτοσικλέτα της έξω από έναν δρόμο που είχε πλημμυρίσει με νερό μέχρι το γόνατο.

Το Βιετνάμ πλήττεται εδώ και καιρό από εποχιακούς τυφώνες, αλλά η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο οδηγεί σε πιο έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.

Αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα καταστροφικών πλημμυρών και καταιγίδων, ιδιαίτερα στις τροπικές περιοχές.

«Ο άνεμος χθες το βράδυ ήταν τόσο δυνατός. Ο ήχος από τα δέντρα που στρίβουν και ο θόρυβος από τα πετούμενα χαλύβδινα πάνελ ήταν παντού», δήλωσε ένας άλλος κάτοικος του Βινχ στο AFP. «Έχουμε συνηθίσει σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, αλλά νομίζω ότι δεν έχω ξαναζήσει τόσο δυνατό άνεμο και τόσο ριπές όπως χθες», είπε στη συνέχεια.

Οι πλημμύρες έχουν απομονώσει 27 χωριά σε ορεινές περιοχές στην ενδοχώρα, ανέφεραν οι αρχές, ενώ περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν καθώς πλησίαζε η καταιγίδα.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε πολλά μέρη του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένες περιοχές να είναι πιθανό να φτάσουν τα 150 χιλιοστά σε έξι ώρες, προκαλώντας ενδεχομένως ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λάος-Κίνας έχει αναστείλει όλες τις υπηρεσίες και ορισμένοι δρόμοι έχουν κοπεί, αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους.

Στο Βιετνάμ, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή αγνοούνται από φυσικές καταστροφές τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο τυφώνας Γιάγκι έπληξε το βόρειο Βιετνάμ, το Λάος, την Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 700 νεκρούς και προκάλεσαν οικονομικές απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.