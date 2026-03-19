Βίντεο από τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς ναυτικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ

Η επιχείρηση «Epic Fury», που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει φτάσει στην 20η μέρα της και η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι κοντά στην αποκλιμάκωση. Πλέον βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να επιτίθονται πλέον σε τοποθεσίες αλλά και σκάφη που βρίσκονται εκεί.

Βίντεο που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα η CENTCOM δείχνει κάποιες τελευταίες επιθέσεις τους εναντίον ναυτικών στόχων του Ιράν που βρίσκονται κοντά αλλά και μέσα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται ότι θα εγκαταλείψουν τους στόχους τους, ενώ τα Στενά του Ορμούζ να έχουν γίνει πλέον ένα από τα επίκεντρα των επιθέσεων αλλά και σίγουρα το επίκεντρο των συζητήσεων για την παγκόσμια οικονομία, η οποία επιβαρύνεται από τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών για τις χώρες που δεν είναι με το μέρος του Ιράν.

Τελευταία εξέλιξη είναι ότι το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βάσει του σχεδίου, οι χώρες των οποίων τα πλοία διέρχονται από τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δίαυλο θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη στο Ιράν για τη χρήση του ως ασφαλούς διαδρομής.