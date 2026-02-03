Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν με φόρμα και παντόφλες να κυνηγάει νεαρά κορίτσια στην κουζίνα του στο ιδιωτικό του νησί

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε εκ νέου η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιοποίηση εγγράφων για τον Τζέφρι Επστάιν. Νέο βίντεο τον δείχνει να κυνηγά νεαρά κορίτσια μέσα στην κουζίνα του σπιτιού του στο ιδιωτικό νησί του – το κέντρο του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε τον κόσμο.

Το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν στην Καραϊβική, γνωστό ως Little St. James, χαρακτηρίστηκε ως «νησί της ανομίας» λόγω των σοβαρών καταγγελιών για κακοποίηση ανηλίκων, βιασμούς και ξέφρενα πάρτι που φιλοξενούσε η παγκόσμια ελίτ. Νέα αρχεία αποκαλύπτουν συναντήσεις, μετακινήσεις και αλληλογραφία που συνδέουν ισχυρά ονόματα με το συγκεκριμένο μέρος.

Στο βίντεο, ο Επστάιν γελάει ενώ τρέχει πίσω από δύο νεαρά κορίτσια που φωνάζουν. Φοράει λευκό πόλο, φόρμα και παντόφλες. Τα πρόσωπα των γυναικών έχουν καυφθεί για να προστατευτεί η ταυτότητά τους.

Σε ένα σημείο, φαίνεται να πηδάει πάνω στον πάγκο της κουζίνας και να απλώνει το χέρι του προς μία από τις γυναίκες, συνεχίζοντας να γελάει. Δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε το βίντεο ή ποιος το κατέγραψε.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται μετά τα 3 εκατ. σελίδες, 18.000 φωτογραφίες και 2.000βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ρίχνοντας φως όχι μόνο στη ζωή και τον θάνατο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά και στο πυκνό δίκτυο επαφών του με την παγκόσμια ελίτ.

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Επστάιν χορεύει αλλά το άλλο πρόσωπο ειναι θολωμένο.

Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται αναφορές σε διάσημα πρόσωπα, όπως ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ, ο Μπιλ Κλίντον και πολλοί ακόμα.