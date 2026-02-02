Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλεί τον εαυτό του «σεξουαλικό αρπακτικό α’ κατηγορίας» και να απαντάει αν είναι ο διάβολος

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σχεδό 3 εκατ. σελίδες από τα αρχεία Επστάιν και ανάμεσα σε αυτά ήταν και μία συνέντευξή του όπου ο καταδικασμένος παιδόφιλος περιγράφει τον εαυτό του ως «σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας» σε συνέντευξή του.

Η δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων νέων αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση. Στα δημοσιευμένα αρχεία περιλαμβάνεται και ένα βίντεο στο οποίο ο χρηματιστής απαντά σε ερωτήσεις για το «αν είναι ο διάβολος» και αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο ο Επστάιν φοράει μαύρο πουκάμισο και γυαλιά μυωπίας απαντώντας σε ερωτήσεις σε μία συνέντευξη. Αρχικά του τίθεται η ερώτηση αν «είναι ο ίδιος ο Διάβολος».

«Τι είσαι, σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία;», ρωτά ο άνδρας με τον Επστάιν να απαντά: «κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ρωτάει τον Επστάιν αν όσοι έλαβαν δωρεές γνώριζαν από που προέρχονται τα χρήματα και ακολουθεί ο εξής διάλογος:

Επστάιν: Νομίζω ότι αν τους έλεγες ότι ο ίδιος ο διάβολος είπε «θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου»

Άνδρας: Πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη.

Άνδρας: Είναι σοβαρή ερώτηση. Πιστεύετε ότι είστε ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό;

Άνδρας: Επειδή έχετε όλα τα χαρακτηριστικά…

Επστάιν: Όχι, ο διάβολος με τρομάζει.

Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Ο Μπάνον υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε και πού γυρίστηκε η συνέντευξη, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.

Στη συνέχεια ρωτά τον Επστάιν αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα» για να πάρει την απάντηση «όχι δεν είναι, επειδή τα κέρδισα». Όταν του επισημάνθηκε ότι ο πλούτος του προήλθε από το να «συμβουλεύει τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα», ο Επστάιν απάντησε ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα». Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι δώρισε χρήματα για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

Περισσότερες από 3 εκατ. έγγραφα που αφορούν τον Επστάιν δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30.01.2026). Η δημοσίευση ήρθε έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου για την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων, όπως ορίζει ο νόμος Epstein Files Transparency Act, που πέρασε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε τον Νοέμβριο.