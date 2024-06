Βολιβία: Εικόνες που παραπέμπουν σε πραξικόπημα – Στρατιώτες εισβάλλουν στο προεδρικό μέγαρο

Στη Βολιβία στρατιώτες εισβάλλουν στο προεδρικό μέγαρο, δίνοντας την εντύπωση ενός πραξικοπήματος στη χώρα της Νοτίου Αμερικής.

Φόβους για στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βολιβία πυροδοτούν οι εικόνες, σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις πήραν τον έλεγχο της κεντρικής πλατείας της πρωτεύουσας, Λα Παζ, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (26.06.2024) προς Πέμπτη 27 Ιουνίου.

Μάλιστα, ένα τεθωρακισμένο όχημα εισέβαλε στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου, με στρατιώτες να το ακολουθούν.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Λουίς Άρσε κατήγγειλε την «αυθαίρετη κινητοποίηση» ορισμένων μονάδων του στρατού στη Λα Παζ.

Αλλά και ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Έβο Μοράλες κατηγόρησε έναν ανώτατο στρατηγό ότι σχεδιάζει πραξικόπημα.

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία, τη Πλάζα Μουρίγιο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε ένα τεθωρακισμένο όχημα να εισέρχεται στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία, και στρατιώτες να εισβάλουν στο μέγαρο.

«Οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων ήρθαμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας. Θα υπάρξει νέο υπουργικό συμβούλιο, σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι», δήλωσε ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29