Σοκάρει τη Βρετανία ακόμα μια υπόθεση σεξουαλικών εγκλημάτων στην οποία εμπλέκονται αστυνομικοί, καθώς 2 πρώην πράκτορες της αστυνομίας του Λονδίνου διώκονται σε μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε σήμερα (19.1.2023) η Σκότλαντ Γιαρντ.

Η αστυνομία του Λονδίνου βρίσκεται ήδη σε δίνη μετά την αποκάλυψη προ ολίγων ημερών ότι ένα μέλος της ήταν κατά συρροή βιαστής. Τώρα, 2 άλλοι αστυνομικοί διώκονται για μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας ενώ ένας ενεργεία αστυνομικός, που εμπλεκόταν στην ίδια υπόθεση, βρέθηκε πρόσφατα νεκρός.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη η αστυνομία απέλυσε τον Ντέιβιντ Κάρικ ο οποίος ομολόγησε 24 βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τουλάχιστον 12 γυναικών.

Σήμερα η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 49χρονος αρχιεπιθεωρητής, ο Ρίτσαρντ Γουότκινσον, βρέθηκε νεκρός στις 12 Ιανουαρίου ενώ επρόκειτο να του ασκηθεί δίωξη για σωρεία αδικημάτων, όπως για «ηδονοβλεψία», για λήψη «άσεμνων» φωτογραφιών ενός παιδιού και για «συνωμοσία» με στόχο «τον διαμοιρασμό ή την επίδειξη άσεμνων φωτογραφιών παιδιών». Ο θάνατός του θεωρείται ανεξήγητος αλλά «όχι ύποπτος».

Details of another shocking case have emerged – Metropolitan police Ch Insp Richard Watkinson found dead – he was about to be charged with child abuse offences after a secret room was found in his house, where he reportedly kept children’s underwear, sex toys &child abuse images. pic.twitter.com/tzMHNWMpDU