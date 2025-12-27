Wall Street Journal: «Η πώληση των F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ»

Την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονούν από μια τέτοια κίνηση φέρνει στο προσκήνιο ο Αμίτ Σεγκάλ.

Ο πολιτικός σχολιαστής του ισραηλινού Channel 12, με άρθρο γνώμης που δημοσιεύει σήμερα (27.12.2025) η Wall Steet Journal, ξεκαθαρίζει ότι αν η Τουρκία καταφέρει να αποκτήσει τα F-35 τότε η Μέση Ανατολή και η ευρύτερη περιοχή θα τυλιχθούν «στις φλόγες του πολέμου».

Ο Αμίτ Σεγκάλ εξηγεί με χαρακτηριστικό τρόπο ότι η Τουρκία ενσαρκώνει όλα όσα κατηγορεί το Ισραήλ, μια συμπεριφορά που οι ψυχολόγοι χαρακτηρίζουν με την λέξη «προβολή» (projection) ενώ προειδοποιεί για στρατηγικό λάθος αν η Άγκυρα αποκτήσει τα stealth αεροσκάφη:

«Όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι καταπατά τα εδάφη των γειτόνων του σε μια προσπάθεια να εγκαθιδρύσει το “Μεγάλο Ισραήλ”, τότε αντικατοπτρίζει τη δική του επιθυμία να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κάποτε κυβερνούσε τις ίδιες περιοχές.

Όταν ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ έχει “στρέψει το βλέμμα του” στην Τουρκία, αγνοεί τις δικές του προσευχές προς τον Αλλάχ ζητώντας την καταστροφή του Ισραήλ.

Ενώ ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων, αρνείται τη γενοκτονία που διέπραξε η χώρα του εναντίον των Αρμενίων. Όταν κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί να μετατρέψει το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ σε εβραϊκό ναό, αγνοεί ότι μετέτρεψε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από εκκλησία σε τζαμί.

Η εμπλοκή της Άγκυρας στη Γάζα

Η Τουρκία ήταν κάποτε ο «Ασθενής της Ευρώπης». Τώρα, όπως και το Κατάρ στέκεται δίπλα σε πολλούς κακούς παράγοντες στην περιοχή, υποστηρίζει τρομοκράτες και τροφοδοτεί την αστάθεια.

Φέρεται να έχει βοηθήσει το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, φέρεται να κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις στη Σρι Λάνκα και, το χειρότερο απ’ όλα, φιλοξενεί και προστατεύει μέλη της Χαμάς.

Όταν το Ισραήλ σκότωσε το 2024 τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, έναν από τους σχεδιαστές της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ είχε μεσίστια την σημαία της. Το Ισραήλ αντιτίθεται στην ενσωμάτωση Τούρκων στρατιωτών στην πολυεθνική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας – και δεν είναι οι μόνοι.

​​Πίσω από κλειστές πόρτες τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την τουρκική εμπλοκή στη Γάζα. Εάν η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει και να βοηθήσει τη Χαμάς να ορθοποδήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι λογικό ότι θα κάνει το ίδιο και στη Γάζα.

Τίποτα καλό δεν θα προκύψει από το να επιτραπεί η αύξηση της τουρκικής ισχύος στην περιοχή. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε πριν μερικές εβδομάδες ότι οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα ήταν «παραγωγικές».

Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πιθανότητα έγκρισης της πώλησης των F-35 στην Τουρκία ήταν περίπου 40%, πολύ υψηλότερη από ό,τι πίστευε λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Το ενδεχόμενο ενός πολέμου Τουρκίας – Ισραήλ

Γιατί η Τουρκία, ήδη μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη, να χρειάζεται ένα τόσο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος; Οι ΗΠΑ έχουν κατά καιρούς εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης πανομοιότυπων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρόσφατα άφησαν να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία.

Αν και το Ισραήλ εξέφρασε ανησυχίες για τέτοιες πωλήσεις, είναι σαφές ότι οι Σαουδάραβες θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα αεροσκάφη για να αμυνθούν ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα, όχι για να εξασκηθούν στην επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Αντίθετα, ο Ερντογάν κηρύττει την καταστροφή του «σιωνιστικού Ισραήλ». Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη αναμφίβολα προορίζονται για έναν μελλοντικό πόλεμο Τουρκίας και Ισραήλ.

Αναφορές δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Ερντογάν πρόσθεσε το 2025 το Ισραήλ στο τουρκικό «Κόκκινο Βιβλίο», ένα βασικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας, ως υπαρξιακή απειλή για τη χώρα. Η Τουρκία το έπραξε με το ψευδές πρόσχημα ότι το Ισραήλ επιδιώκει να κατακτήσει τουρκικά εδάφη.

Περισσότεροι από το ένα τρίτο των Τούρκων θεωρούν το Ισραήλ ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα τους, με τις ΗΠΑ στη δεύτερη θέση. Ενώ ο Ερντογάν πιέζει και προσπαθεί να «καλοπιάσει» τον Τραμπ για να αποκτήσει τα F-35 που θέλει, οι υποστηρικτές του βλέπουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως εχθρούς.

Οι λόγοι κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Η πώληση των προηγμένων stealth μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία θα έδινε στις ΗΠΑ ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος με κόστος την υπονόμευση της εθνικής της ασφάλειας.

Θα διατάρασσε την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή και θα μείωνε ή ακόμα και θα εξαφάνιζε το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το οποίο οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν μέσω της δράσης του Κογκρέσου.

Ο Michael Doran, ειδικός στη Μέση Ανατολή στο Ινστιτούτο Hudson, έχει προτείνει ότι εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν να διατηρήσουν την περιοχή ήρεμη, πρέπει να διαχωρίσουν το Ισραήλ και την Τουρκία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Γιατί λοιπόν να επιτραπεί ένα μελλοντικό σενάριο στο οποίο τα αεροσκάφη F-35 θα διεξάγουν επιχειρήσεις και εμπλοκές μεταξύ τους;

Θα ήταν λάθος να εξοπλιστεί μια ολοένα και πιο επιθετική και ισλαμιστική Τουρκία – η οποία με τον καιρό θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ιράν ως την πιο απειλητική χώρα στην περιοχή – με πολύ πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα».