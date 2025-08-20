Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για αεροπορική υποστήριξη της ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία – Το σχέδιο του Πενταγώνου

Την αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ της ευρωπαϊκής δύναμης που θα σταλεί στην Ουκρανία για να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, όταν συμφωνηθεί η ειρήνη με τη Ρωσία, φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας πάντως την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Ο σχεδιασμός μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης που θα σταλεί στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μετά τη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (18.8.25) με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες (Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μαρκ Ρούτε, Τζόρτζια Μελόνι και Αλεξάντερ Στουμπ) που συνόδευσαν τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal», μετά από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή, ανατέθηκε στον αρχηγό του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πτέραρχο Νταν Κέιν, να α εκπονήσει σχέδιο με τις επιλογές για τις εγγυήσεις ασφάλειας «τύπου ΝΑΤΟ» για τη δύναμη αυτή, σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό Πεντάγωνο θα μπορούσε να αναπτύξει αεροσκάφη έξω από την Ουκρανία για την προστασία των ευρωπαϊκών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών για να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη χώρα σε περίπτωση επίθεσης ή drones παρακολούθησης για την παρακολούθηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, επίσης, να μεταφέρουν ευρωπαϊκά στρατεύματα και εξοπλισμό με τα μεταγωγικά αεροσκάφη τους, να παρέχουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εδάφους στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και να συνεισφέρουν στρατιωτικές πληροφορίες.

«Διπλωματικές προκλήσεις»

Ωστόσο το σχέδιο αυτό, όπως επισημαίνει η «Wall Street Journal», αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών διπλωματικών προκλήσεων καθώς η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία από μέλη του ΝΑΤΟ.

«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα, ότι απορρίπτουμε κάθε σενάριο που προβλέπει την αποστολή στρατιωτικού σώματος στην Ουκρανία με τη συμμετοχή κρατών του ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα. Μια τέτοια κίνηση, είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες».

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, ασκούν πιέσεις εδώ και μήνες στην Ουάσιγκτον να υποστηρίξει αυτό που περιγράφουν ως «δύναμη διαβεβαίωσης» που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι επιφυλακτικές όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία χωρίς αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν «υποστήριξη» των ΗΠΑ, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης κατά των στρατευμάτων.

Ένδειξη της ανησυχίας των μελών του ΝΑΤΟ για πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Μόσχας αποτέλεσε, πάντως, η ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας χθες, Τρίτη, ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού όταν ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα αρχίσει να συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους για την εκπόνηση σχεδίων σχετικά με την εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία. Αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια πιθανή υπόσχεση για στήριξη της Ουκρανίας με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους της συμμαχίας πρέπει να θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Χωρίς μια αξιόπιστη εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να υπάρξει αποτελεσματική αποτροπή της Ρωσίας ή διαβεβαίωση της Ουκρανίας», δήλωσε στην «WSJ» ο Τζέιμς Μπλακ, αναπληρωτής διευθυντής του think tank Rand Europe.

«Οι ευρωπαϊκοί στρατοί δεν διαθέτουν τις δεξιότητες logistics, συλλογής πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας, καθώς και τους πυραύλους ακριβείας μεγάλης κλίμακας, που απαιτούνται για να αντέξουν μια σύγκρουση με τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.