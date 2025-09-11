Welt: Τα ρωσικά drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ μέσα στην Πολωνία

Μια αποκάλυψη πραγματική «βόμβα» δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα Die Welt σχετικά με τις παραβιάσεις από ρωσικά drones στην Πολωνία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η Welt, πέντε από τα 19 ρωσικά drones είχαν ως στόχο βάση του ΝΑΤΟ που βρίσκεται 265 χιλιόμετρα βαθιά στην Πολωνία. Η συγκεκριμένη βάση εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία με την γερμανική εφημερίδα να επικαλείται για την είδηση έναν ανώτατο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

Οπως αναφέρει η Welt σε αυτά τα 5 drones συγκεντρώθηκε ο σχεδιασμός αναχαίτησης από τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Τα πέντε ρωσικά drones καταρρίφθηκαν από αεροσκάφη (F-35) της Ολλανδίας που πήραν μέρος στην επιχείρηση.

Τα όσα γράφει η Welt έρχονται σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η Ρωσία για το περιστατικό με τα drones που μπήκαν στην Πολωνία και παραβίασαν τον εναέριο της.

Το Κρεμλίνο επιμένει πως δεν υπήρξε πρότερος σχεδιασμός της επίθεσης, και αποδίδουν τα όσα συνέβησαν στη χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου.