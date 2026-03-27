Κόσμος

WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
Πεζικό και θωρακισμένα οχήματα εξετάζουν οι ΗΠΑ να στείλουν στη Μέση Ανατολή, ώστε να προστεθούν στους ήδη 5.000 πεζοναύτες και στους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν πάρει διαταγή να μεταβούν στην περιοχή, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών των χερσαίων δυνάμεων, με σκοπό να δοθούν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερες στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν. Αν και κάποιου είδους διαπραγματεύσεις φαίνονται πως γίνονται παρασκηνιακά, και αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εκ νέου παράταση στην Τεχεράνη, σταματώντας για 10 ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, ο πόλεμος, στην ουσία, κλιμακώνεται και οι δύο πλευρές πιέζουν για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τις σχετικές πληροφορίες αποκάλυψε η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα (27.03.2026).

Σκοπός της αποστολής των νέων χερσαίων δυνάμεων, είναι να ενταχθούν με τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις ώστε να «κυκλώσουν» από κάθε πλευρά το Ιράν.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα μεταβούν οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά πιθανότατα θα βρίσκονται σε απόσταση βολής από το Ιράν και το νησί Χαργκ, το «πετράδι του στέμματος» της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, με ή χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων των ΗΠΑ. Μόλις χθες,  απείλησε τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ «να μην ξεχάσουν ποτέ» ότι δεν βοήθησαν στον πόλεμο.

«Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων θα προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας. Όπως έχουμε πει, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πάντα στη διάθεσή του όλες τις στρατιωτικές επιλογές», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κόσμος
