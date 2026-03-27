Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλαση σε Ισραήλ και Ιράν – Επιθέσεις σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση - Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν
REUTERS/ Ilan Rosenberg
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Χρύσα Πανούση

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ όπως έκανε ο ίδιος γνωστό έδωσε μια άτυπη δεκαήμερη παύση στα χτυπήματα ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση, ενώ ιρανικά ΜΜΕ μιλούν για 1.000.000 στρατιώτες έτοιμους για πόλεμο. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 

07:17 | 27.03.2026
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για το Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει το πρωί της Παρασκευής συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για το Ιράν.

07:16 | 27.03.2026
Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση χωριού στον νότιο Λίβανο

Οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για το χωριό Σετζούντ στο νότιο Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποιεί ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επιχειρήσει εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο χωριό.

06:53 | 27.03.2026
Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά drone FPV για να πλήξει ισραηλινό άρμα Merkava
06:36 | 27.03.2026
WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
06:35 | 27.03.2026
Επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

06:30 | 27.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

06:29 | 27.03.2026
Η δεκαήμερη παράταση του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ δίνει 10ήμερη παράταση στο Ιράν: «Ιστορική κόλαση» λέει η Τεχεράνη σε περίπτωση χερσαίας εισβολής
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πολύ καλά, ενώ την ίδια ώρα η Τεχεράνη το διαψεύδει και κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο «έτοιμους» στρατιώτες
06:28 | 27.03.2026
