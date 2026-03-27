Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλαση σε Ισραήλ και Ιράν – Επιθέσεις σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.