WSJ: Το Ιράν «βλέπει» ενέδρα θανάτου πίσω από τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου – Στόχος ο Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ

Σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο «κόκκινο», το Ιράν αντιμετωπίζει με βαθιά καχυποψία κάθε διπλωματική κίνηση των ΗΠΑ. Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι προτάσεις για κατάπαυση του πυρός δεν αποτελούν ειλικρινή προσπάθεια ειρήνης, αλλά ένα επικίνδυνο τέχνασμα για να παγιδευτούν κορυφαίοι ηγέτες του καθεστώτος – με στόχο την εξόντωσή τους.

Ιρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός που προωθούν οι ΗΠΑ είναι μία καλοστημένη παγίδα, μια προσπάθεια να παρασυρθούν οι τελευταίοι εναπομείναντες ηγέτες του καθεστώτος του Ιράν σε ενέδρα θανάτου, όπου θα μπορούσαν να δολοφονηθούν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η ηγεσία στην Τεχεράνη ανησυχεί ότι τυχόν πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να αποτελούν τέχνασμα, με στόχο να εμφανιστεί ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και να εξοντωθεί. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, φέρεται να έχει αναδειχθεί σε πρόσωπο «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι επίσης ένας από τους λίγους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που επέζησαν από τις αεροπορικές επιδρομές.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Τραμπ να αναβάλει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν δεν είναι παρά μια κίνηση τακτικισμού, με στόχο να συγκρατηθούν προσωρινά οι τιμές του πετρελαίου πριν από την επανέναρξη των επιθέσεων, όπως ανέφεραν τόσο Ιρανοί όσο και Άραβες αξιωματούχοι που συνομιλούν μαζί τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα (23.03.2026) πως αναβάλλει για πέντε ημέρες το σχέδιό του να πλήξει τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και την ενεργειακή υποδομή του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει συζητήσεις με την Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο καθώς αναπτύσσουν περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μιλούν με «τον πιο σεβαστό» άντρα στο Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

.@POTUS: “We’re dealing with the man who, I believe, is the most respected and the ‘leader.’ It’s a little tough — we’ve wiped out everybody.”



Το Axios ανέφερε, επικαλούμενο ισραηλινό αξιωματούχο και άλλη πηγή με γνώση των επαφών, ότι το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών είναι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Το Reuters, σε ξεχωριστό του ρεπορτάζ, έγραψε επίσης ότι Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή με γνώση της υπόθεσης λένε πως ο Γκαλιμπάφ διαπραγματεύεται εκ μέρους του Ιράν με τις ΗΠΑ καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν μέσω Fars και υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε ότι υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες επαφές με την Ουάσιγκτον, κάτι που σημαίνει ότι η ταυτότητα και ο ακριβής ρόλος του παραμένουν μεν πολύ ισχυρό σενάριο, αλλά όχι επίσημα επιβεβαιωμένο από την Τεχεράνη.

Ο ίδιος o Γκαλιμπάφ διέψευσε τις αναφορές κάνοντας λόγο για fake news «που χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».