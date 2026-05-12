Χανταϊός στο MV Hondius: Τρία νέα κρούσματα μετά την αποβίβαση των τελευταίων επιβατών – 7 επιβεβαιωμένα, 9 ύποπτα

Οι τελευταίοι επιβάτες εγκατέλειψαν το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο σημειώθηκε ξέσπασμα χανταϊού, την ώρα που οι αρχές επιβεβαίωσαν τρία ακόμη θετικά κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία. Πρόκειται για έναν Αμερικανό, μία Γαλλίδα και έναν Ισπανό, σύμφωνα με το BBC.

Παρότι οι ειδικοί επιμένουν ότι ο κίνδυνος ευρείας εξάπλωσης του χανταϊού παραμένει χαμηλός, τα νέα κρούσματα και οι θάνατοι επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο έχουν εντείνει τους φόβους γύρω από τον ιό και τη σπάνια δυνατότητα μετάδοσής του από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το πλοίο απέπλευσε τη Δευτέρα (11.05.2026) από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία, αφού οι τελευταίοι έξι επιβάτες – τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός – καθώς και μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν. Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το ταξίδι με το πλοίο, ενώ οι δύο εξ αυτών είχαν επιβεβαιωμένα προσβληθεί από τον ιό.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα, οι οποίοι είχαν ήδη επιστρέψει στις πατρίδες τους, βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα χανταϊού που σχετίζονται με το MV Hondius, ενώ άλλα δύο θεωρούνται ύποπτα.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανέφερε επίσης ότι ένας Ισπανός, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη μετά την απομάκρυνσή του από το πλοίο, βρέθηκε θετικός στον ιό τη Δευτέρα (11.05.2026). Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ημέρα, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι και δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε με την πτήση επαναπατρισμού της Κυριακής παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ειδικές μονάδες βιολογικής απομόνωσης «για προληπτικούς λόγους».

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε ότι μία Γαλλίδα νοσηλεύεται σε απομόνωση στο Παρίσι, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Δύο Βρετανοί με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία και τη Νότια Αφρική.

Μέλη πληρώματος σε καραντίνα

Δεκαεπτά Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος έφτασαν το πρωί της Τρίτης στην Ολλανδία, σύμφωνα με την πρεσβεία των Φιλιππίνων. Τέσσερα ακόμη μέλη είχαν φτάσει από το βράδυ της Κυριακής.

Η πρεσβεία ανέφερε ότι όλοι υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και θα παραμείνουν σε καραντίνα σε ειδικές εγκαταστάσεις. Συνολικά, 38 Φιλιππινέζοι ναυτικοί αναμένεται να επαναπατριστούν τελικά στις Φιλιππίνες.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, ωστόσο ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι το στέλεχος των Άνδεων – το οποίο εκτιμάται ότι προσβλήθηκαν ορισμένοι επιβάτες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Νότια Αμερική – μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, κοιλιακό άλγος, εμετούς, διάρροια και δύσπνοια.

Παρά την ανησυχία, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος μεγάλης επιδημίας θεωρείται πολύ χαμηλός.

Παραμένουν 27 άτομα στο πλοίο

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, που διαχειρίζεται το MV Hondius, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας παρέμεναν στο πλοίο 27 άτομα: 25 μέλη πληρώματος και δύο γιατροί. Ανάμεσά τους βρίσκονται 17 Φιλιππινέζοι, τέσσερις Ολλανδοί – συμπεριλαμβανομένων των δύο γιατρών – τέσσερις Ουκρανοί, ένας Ρώσος και ένας Πολωνός.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί ναυτικοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά του πλοίου στην Ολλανδία και στη συνέχεια θα τεθούν σε καραντίνα, διευκρινίζοντας ότι κανείς τους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα.

Περισσότεροι από 90 επιβάτες του MV Hondius, το οποίο παρέμενε αγκυροβολημένο στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, έχουν επαναπατριστεί τις τελευταίες ημέρες.

Τέσσερις Καναδοί επιβάτες έφτασαν την Κυριακή στη Βικτόρια της Βρετανικής Κολομβίας με ειδική πτήση από την Τενερίφη προς το Κεμπέκ. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση και υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι και οι 17 Αμερικανοί πολίτες που επέστρεψαν με την πτήση της Κυριακής θα υποβληθούν σε ιατρική αξιολόγηση σε ειδική μονάδα στη Νεμπράσκα. Μαζί τους επαναπατρίστηκε και ένας Βρετανός που ζει στις ΗΠΑ.

Άλλοι επτά Αμερικανοί επιβάτες είχαν ήδη επιστρέψει στις πολιτείες τους και παρακολουθούνται από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Τα πρώτα θύματα της επιδημίας

Το πρώτο θύμα της επιδημίας ήταν ένας ηλικιωμένος Ολλανδός επιβάτης, ο οποίος πέθανε στις 11 Απριλίου πάνω στο πλοίο. Είχε εμφανίσει συμπτώματα νωρίτερα και θεωρείται πιθανότατα το πρώτο μολυσμένο άτομο, ωστόσο πέθανε προτού προλάβει να εξεταστεί.

Η σύζυγός του αποβιβάστηκε στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε δύο ημέρες αργότερα σε κλινική του Γιοχάνεσμπουργκ.

Μία Γερμανίδα επιβάτιδα πέθανε επίσης στο πλοίο στις 2 Μαΐου. Και οι δύο γυναίκες είχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, μεταφέροντας συνολικά 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες.

Απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – Απέπλευσε από την Τενερίφη

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (11.05.2026) από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, μετά τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες.

Γκάφα από Ολλανδούς νοσηλευτές, μπήκαν σε καραντίνα 6 εβδομάδων – Δεν ακολούθησαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Για 6 εβδομάδες θα παραμείνουν σε καραντίνα 12 Ολλανδοί νοσηλευτές που εκτέθηκαν σε πιθανό κίνδυνο μόλυνσης από χανταϊό, ενώ φρόντιζαν μολυσμένο ασθενή και επιβαίνοντα του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius».

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud της Ολλανδίας, γνωστό ως Radboud University Medical Centre, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (11.05.2026) ότι 12 νοσηλευτές του πιθανόν να εκτέθηκαν στον χανταϊό, καθώς δεν ακολούθησαν τα αυστηρά πρωτόκολλα κατά τη διαχείριση του αίματος και των ούρων του ασθενή που νοσηλεύεται και βρίσκεται επίσης σε καραντίνα μιας και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, ξεκαθάρισε πως ο κίνδυνος μόλυνσης είναι ελάχιστος αλλά οι 12 νοσηλευτές θα παραμείνουν σε προληπτική καραντίνα 6 εβδομάδων.

Όσον αφορά τον ασθενή, νοσηλεύεται από την Τετάρτη στο εν λόγω νοσοκομείο, αφού διακομίστηκε αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχασαν την ζωή τους 3 άνθρωποι.

Αφού παρελήφθη από τους νοσηλευτές, ελήφθη αίμα και ούρα τα οποία εξετάστηκαν με τα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας και όχι με αυστηρότερα, όπως απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.