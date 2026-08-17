Χέιντεν Πανετιέρ: Από υπερβολική δόση ο θάνατος της 36χρονης ηθοποιού – Η κλήση στο 911 και η μάχη των διασωστών

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές της Χέιντεν Πανετιέρ, καθώς η ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας το μεσημέρι της Κυριακής (16.08.2026). Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 1.50 μ.μ. έπειτα από κλήση για γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν και επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Χέιντεν Πανετιέρ, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville» και τη σειρά ταινιών «Scream», πέθανε σε ηλικία 36 ετών, με την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Δημοσιεύματα που επικαλούνται επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι κατά τη διαχείριση του περιστατικού έγιναν αναφορές σε πιθανή «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή»

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Χέιντεν Πανετιέρ: Η κλήση φίλου της στο 911

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φίλος της Πανετιέρ ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί και προσωπικό των πρώτων βοηθειών ανταποκρίθηκαν περίπου στις 1.50 μ.μ. σε αναφορά για γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν. Κατά την άφιξή τους της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με το TMZ, η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε λόγο για περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για γυναίκα χωρίς ανταπόκριση.

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Η μάχη των διασωστών για να την επαναφέρουν

Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν την 36χρονη χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκτός από ΚΑΡΠΑ χρησιμοποιήθηκαν φάρμακα και μέσα υποστήριξης της αναπνοής, ενώ γινόταν παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η Πανετιέρ δεν ανταποκρίθηκε και ο θάνατός της διαπιστώθηκε αργότερα το ίδιο απόγευμα.

Η αστυνομία έχει αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή άλλης ύποπτης δραστηριότητας γύρω από τον θάνατό της.

Αναφορές για «υπερβολική δόση» – Αναμένεται η νεκροψία

Σύμφωνα με το ηχητικό μήνυμα που έλαβε το PEOPLE, οι αξιωματούχοι ακούστηκαν να συζητούν για «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή» γύρω από την ώρα του θανάτου της. Η αστυνομία ενημέρωσε το PEOPLE ότι η επίσημη αιτία θανάτου της Panettiere δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι την νεκροψία.

Από παιδί-σταρ στα «Heroes» και «Nashville»

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε ξεκινήσει την καριέρα της από πολύ μικρή ηλικία, πριν γίνει διεθνώς γνωστή μέσα από τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes». Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Τζουλιέτ Μπαρνς στο «Nashville», ενώ είχε σημαντική παρουσία και στις ταινίες «Scream».

Τον Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της, «This Is Me: A Reckoning», στην οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας ως παιδί-σταρ, καθώς και σε προσωπικές δοκιμασίες της ζωής της.

Η Πανετιέρ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μάχη της με τον εθισμό και για την επιλόχειο κατάθλιψη που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρης της το 2014.

Απέκτησε την κόρη της, Κάγια, από τη σχέση της με τον Ουκρανό πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Ο θάνατός της, σε ηλικία μόλις 36 ετών, προκάλεσε κύμα συγκίνησης στο Χόλιγουντ, με ηθοποιούς και ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί της να την αποχαιρετούν δημόσια.