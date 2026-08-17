Η Χέιντεν Πανετιέρ έφτασε στη Νότια Καρολίνα μία μέρα πριν τον θάνατό της – Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την τραγωδία

Σαν κεραυνός έπεσε στον χώρο του Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της βραβευμένης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νότια Καρολίνα την Κυριακή (16.08.2026) με τα αίτια του θανάτου να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση του Γκρίνβιλ, ένα άτομο από το περιβάλλον της Χέιντεν Πανετιέρ ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς βρήκε την ηθοποιό χωρίς τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν αστυνομικοί και διασώστες του EMS έφτασαν στο Γκρίνβιλ περίπου στις 13:50. Οι διασώστες προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας της ανάνηψη, όμως οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα έγινε και επίσημα γνωστό ότι επρόκειτο για την Χέιντεν Πανετιέρ.

Ο πατέρας της ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατό της σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ABC News.

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“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που προσέφερε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι την γνώριζαν και στα εκατομμύρια που την είχαν παρακολουθήσει στην οθόνη”, ανέφερε ο πατέρας της Πανετιέρ.

Μπροστά σε αυτή την “απίστευτη απώλεια” ο πατέρας της ηθοποιού ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του θανάτου

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηθοποιός. Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, οι Αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ούτε έχουν προκύψει κάποιες ενδείξεις που να δημιουργούν υποψίες στις αρχές. Μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί ότι το τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 έγινε από άτομο που γνώριζε την Πανετιέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, η Πανετιέρ είχε φύγει από το Λος Άντζελες με προορισμό το Γκρίνβιλ και είχε φτάσει εκεί μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

REUTERS/Mario Anzuoni

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η εκπρόσωπός της, Kasey Kitchen, επιβεβαίωσε στο NBC News ότι οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την υπόθεση, σημειώνοντας πως περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η Χέιντεν Πανετιέρ γεννήθηκε το 1989 και ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός όταν ήταν παιδί.

Έγινε ευρέως γνωστή με τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές “Heroes” και “Nashville”.

Hayden Panettiere has died at age 36.



"It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden," her father said in a statement to ABC News. "She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to all who knew her —… pic.twitter.com/J2cAZbFsAr — Entertainment Tonight (@etnow) August 17, 2026

Στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε τον Μάιο με τίτλο “This Is Me: A Reckoning” η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη που αντιμετώπισε ως παιδί- σταρ, ενώ αναφέρεθηκε στη διαμάχη με τη μητέρα της, η οποία στο παρελθόν ήταν μάνατζέρ της. Εξάλλου διηγήθηκε το ψυχικό τραύμα που της προκάλεσε ο δύσκολος τοκετός που είχε το 2014 και τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και τον εθισμό, παραδεχόμενη ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με ουσίες ήδη από την ηλικία των 20 ετών.

Η Πανετιέρ απέκτησε μια κόρη, την Κάγια, από τη σχέση της με τον Ουκρανό μποξέρ Βλαντίμιρ Κλίτσκο, αδελφό του νυν δημάρχου του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Όπως είχε δηλώσει η ίδια η ηθοποιός νωρίτερα φέτος, η Κάγια ζει στην Ουκρανία με τον πατέρα της.

“Η ιδέα ότι κάποιος θα πιστέψει ότι απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτή την απόφαση μου ραγίζει την καρδιά και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα”, είχε σχολίασε μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, στην οποία αναφέρεται εκτενώς και στην απόφασή της να δώσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον Κλίτσκο.

Σύμφωνα με την Πανετιέρ, η Κάγια ζούσε από μικρή με τον πατέρα της λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετώπιζε η ίδια.

Ο αδελφός της ηθοποιού, ο Τζάνσεν Πανετιέρ, πέθανε το 2023 σε ηλικία 28 ετών λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με μεγαλοκαρδία και μια πάθηση της αορτικής βαλβίδας, είχε ανακοινώσει η οικογένειά του.