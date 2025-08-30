Υεμένη: Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» από ισραηλινά πυρά

Εκδίκηση ορκίζονται οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και άλλων πολιτικών αξιωματούχων από επίθεση του Ισραήλ.

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram οι Χούθι ορκίζονται «στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών» ότι θα πάρουν εκδίκηση από το Ισραήλ για τον θάνατο του Αχμέντ αλ-Ραχάουι.

Ο Αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούτι στις περιοχές της διαιρεμένης χώρας που ελέγχουν από τον Αύγουστο του 2024, ήταν στόχος μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια μια συνεδρίασης της κυβέρνησης για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσαν οι Χούθι.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη 28.08.2025, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε θέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες, καθώς η ομάδα έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.