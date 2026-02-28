Υπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω – Ενδιαφερόμαστε για αποκλιμάκωση

Με την κατάσταση να είναι εμπόλεμη πλέον στη Μέση Ανατολή, η τύχη του ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αγνοείται.

Ισραηλινά ΜΜΕ, μετέδωσαν ότι φέρεται να είναι νεκρός και είναι τουλάχιστον τραυματισμένος, κάτι που εντείνει την αγωνία για τον αγιατολάχ Χαμενεΐ με τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν να κλιμακώνονται, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί αντίποινα στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμη ζωντανός «απ’ όσο γνωρίζω».

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μίλησε σε συνέντευξη στο NBC News, αφού το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε την τελευταία ώρα ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν πως ο Χαμενεΐ «πιθανότατα σκοτώθηκε» σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα.

Μιλώντας ζωντανά, ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι δύο διοικητές έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιζήσει.

Ακόμη, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη ενδιαφέρεται για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

«Πρώτα πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις και μετά θα υπάρχει δυνατότητα για διάλογο», πρόσθεσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, «μπορούμε μόνοι μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

Παράλληλα, ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν δεν παραιτείται από τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. «Βλέπω τη δυνατότητα επίτευξης μιας συμφωνίας που θα εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ειρηνικό».