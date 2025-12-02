Ζελένσκι: «Το έγγραφο της Γενεύης έχει βελτιωθεί – Η Ρωσία χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για μειώσει τις κυρώσεις»

Το δείπνο στην Φλόριντα, μεταξύ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, φαίνεται να έχει βελτιώσει το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας της Γενεύης, δήλωσε σήμερα Τρίτη 02.12.2025, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, έχουν βελτιώσει το πλαίσιο της συμφωνίας των 28 σημείων που αναπτύχθηκε στη Γενεύη, τονίζοντας παράλληλα τη θέλησή του να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή οι ευρωπαίοι ηγέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πίεση στην Ουκρανία

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή 30.11.2025, σε δείπνο στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα, είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.