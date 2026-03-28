Ζελένσκι: Υπογράψαμε με το Κατάρ μία 10ετή συμφωνία στον τομέα της άμυνας

Μια μεγάλη συμφωνία για την Ουκρανία, έκλεισε το μεσημέρι του Σαββάτου 28.03.2026 στη Ντόχα, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανλίας, Βολιντίμιρ Ζελένσκι, μαζί με τον Εμίρη του Κατάρ, Tamim bin Hamad Al Thani, και τον πρωθυπουργό Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, συμφώνησαν στον τομέα της άμυνας που θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 χρόνια.

Όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους ηγέτες του Κατάρ, συζήτησαν τρόπους για να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών και στις δύο χώρες και κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος, «οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν» και τόνισε ότι «θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή».

Μετά τη συνάντηση, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων της Ουκρανίας και του Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει κοινά έργα στην αμυντική βιομηχανία, συνεργασίες μεταξύ εταιρειών και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μετά τη συνάντηση μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συναντήθηκα με τον Εμίρη του Κράτους του Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, στη Doha. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Πρωθυπουργός, Muhammad bin Abdulrahman Al Thani.

Συζητήσαμε τρόπους για την ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στις χώρες μας και συμφωνήσαμε σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα της άμυνας για τουλάχιστον 10 χρόνια. Στο τέλος της συνάντησης, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία, η οποία προβλέπει κοινά έργα στην αμυντική βιομηχανία, τη δημιουργία μονάδων συμπαραγωγής και τεχνολογικές συνεργασίες μεταξύ εταιρειών.

Τους ενημέρωσα για την κατάσταση ασφαλείας στην Ukraine και για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Russia, καθώς και για τη στενή συνεργασία της με το ιρανικό καθεστώς. Είναι σημαντικό για εμάς να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα και υπολογίζουμε στην κατάλληλη στήριξη από τους εταίρους μας.

Σας ευχαριστώ, Υψηλότατε, για τη φιλοξενία, τη διάθεση συνεργασίας και τις συγκεκριμένες συμφωνίες».

I met with the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani @TamimBinHamad, in Doha. The Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, was also present at the meeting.



We discussed issues that could further strengthen the protection of life in both… pic.twitter.com/33vWX3BvgA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε επίσης για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία, τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας, καθώς και για τη συνεργασία της με το Ιράν, που εδώ και 29 ημέρες βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με την Τεχεράνη να πλήττει τις χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Εμίρη για τη φιλοξενία και τη διάθεση συνεργασίας, καθώς και για τις συγκεκριμένες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Rustem Umerov, ανέφερε ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δημιουργεί ένα πλαίσιο για μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών από αέρος και την ενίσχυση της άμυνας.

Το έγγραφο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη κοινών έργων, τεχνολογική συνεργασία και την προσέλκυση επενδύσεων σε λύσεις ασφάλειας.