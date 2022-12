Μια παμπ στη Βρετανία «απαντά» στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan του Netflix, τη σειρά-ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, λανσάροντας μια ολοκαίνουρια μπύρα με το όνομα «Harry’s Bitter» (Η Πικρή του Χάρι).

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix έχει προκαλέσει ανάμεικτες κριτικές από τους θεατές, με τον ιδιοκτήτη της παμπ να παίρνει… θέση με τη συγκεκριμένη μπύρα, στην οποία απεικονίζει το πρόσωπο του Δούκα του Σάσεξ σε κόκκινο, λευκό και μπλε χρωματικό συνδυασμό, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

«Δίκαιο ή όχι, αυτό είναι αστείο» έγραψε χρήστης στο Twitter. «Ο Γουίλ και η Κέιτ πρέπει να πάνε εκεί για ένα ποτό» σχολίασε άλλος χρήστης. «Συγχαρητήρια στην παμπ στο Τσίσγουικ για αυτήν την όμορφη βρετανική απάντηση στο σόου αυτολύπησης του Χάρι και της Μέγκαν στο Netflix» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο στο Twitter για τη νέα μπύρα.

Kudos to the Duke of Sussex pub in Chiswick (West London) for this beautifully British riposte to Harry & Meghan's self-pitying Netflix show.



Fittingly, with only 3.9% alcohol, "Harry's Bitter" is as weak as its namesake… 🍺 🇬🇧 pic.twitter.com/3jdBOdsHpc