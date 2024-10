Lisa Marie Presley: Κρατούσε 2 μήνες στον πάγο τη σορό του νεκρού γιου της

Η Lisa Marie Presley, μοναχοκόρη του θρυλικού Έλβις Πρίσλεϊ, κράτησε το άψυχο σώμα του γιου της, του Ben Keough, στο σπίτι επί δύο μήνες, μετά την αυτοκτονία του, σύμφωνα με τα νέα απομνημονεύματα της πρώην τραγουδίστριας.

Τα νέα απομνημονεύματα, με τίτλο «From Here to the Great Unknown», ολοκλήρωσε η κόρη της Lisa Marie Presley, η Reley Keough, μετά τον θάνατο της συζύγου του αξέχαστου Έλβις Πρίσλεϊ, τον Ιανουάριο του 2023, σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Ήταν τόσο συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της, Ben Keough, που κράτησε το σώμα του γιου της στο σπίτι, μετά τον θάνατό του το 2020.

«Η μαμά μου είχε τον αδερφό μου στο σπίτι μαζί μας, αντί να τον πάμε στο νεκροτομείο», έγραψε η κόρη της, η Reley Keough.

«Μας είπαν ότι αν μπορούσαμε να φροντίσουμε το σώμα, θα μπορούσαμε να τον έχουμε στο σπίτι, έτσι τον κράτησε στο σπίτι μας για λίγο σε ξηρό πάγο», πρόσθεσε η ίδια.

«Ήταν πολύ σημαντικό για τη μαμά μου να έχει αρκετό χρόνο για να τον αποχαιρετήσει, όπως είχε κάνει με τον μπαμπά της. Και πήγαινα και καθόμουν εκεί μαζί του», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι η Lisa Marie Presley είχε γράψει ότι η Καλιφόρνια δεν έχει νόμους που να ορίζουν ακριβώς πότε ένα σώμα πρέπει να ταφεί ή με ποιον ακριβώς τρόπο θα απορριφθεί.

«Το σπίτι μας έχει μια ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα και κράτησα τον Μπεν εκεί για δύο μήνες», σύμφωνα με την Presley.

«Δεν υπάρχει νόμος στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι πρέπει να θάψεις κάποιον αμέσως. Βρήκα μία ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών με μεγάλη ενσυναίσθηση. Της είπα ότι το να έχω τον πατέρα μου στο σπίτι μετά το θάνατό του ήταν απίστευτα χρήσιμο, γιατί μπορούσα να πάω και να περάσω χρόνο μαζί του και να μιλάω μαζί του. Και τότε είπε: “Θα σου φέρουμε τον Μπεν”», ανέφερε.

«Νομίζω ότι θα τρόμαζε πολύ τους ζωντανούς το να έχουν τον γιο τους μαζί τους έτσι. Αλλά όχι εμένα», έγραψε ακόμα.

Το δωμάτιο που φιλοξενούσε τη σορό του κρατήθηκε στους μείον 55 βαθμούς και η μητέρα του Ben Keough «τον είχε συνηθίσει τόσο πολύ, τον φρόντιζε και τον κρατούσε εκεί», σύμφωνα με τα απομνημονεύματα.

Η μητέρα και η αδερφή του έκαναν, μάλιστα, τατουάζ ίδιο με το δικό του, χάρη στη δουλειά ενός καλλιτέχνη που πήγε στο σπίτι τους ειδικά για την περίσταση.

«Τυχαίνει να έχεις φωτογραφίες;», ρώτησε ο καλλιτέχνης τατουάζ, σύμφωνα με το βιβλίο.

«Όχι», απάντησε η Lisa Marie Presley, «αλλά μπορώ να σου δείξω».

Η Reley Keough έγραψε ότι η στιγμή του τατουάζ ήταν περίεργη, ακόμη και για τα δεδομένα της μητέρας της.

«Η Lisa Marie Presley μόλις είχε ζητήσει από αυτόν τον φτωχό άντρα να κοιτάξει το σώμα του νεκρού γιου της, που έτυχε να βρισκόταν ακριβώς δίπλα μας. Είχα μια εξαιρετικά παράλογη ζωή, αλλά αυτή η στιγμή είναι στην πρώτη πεντάδα», έγραψε.

Η στιγμή του τατουάζ μπορεί, επίσης, να ήταν κομβική, καθώς όλοι συμφώνησαν ότι ο Μπέντζαμιν έπρεπε να αναπαυθεί έξω από το σπίτι.

«Σύντομα μετά από αυτό, όλοι είχαμε αυτή την αίσθηση από τον αδερφό μου ότι δεν ήθελε πια το σώμα του σε αυτό το σπίτι», σύμφωνα με τη Reley Keough.

«Αυτό είναι τρελό, μαμά, τι κάνεις;», τον φαντάστηκε να λέει. Ο Ben Keough και η μητέρα του έχουν ενταφιαστεί στη Graceland.