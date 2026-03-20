Αγγελική Ηλιάδη: Με αγωγή απειλεί η τραγουδίστρια μετά τη μήνυση από την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Μετά από τη συγκλονιστική εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Λίτσα Λαζαρίδη και η οικογένεια του επιχειρηματία ετοιμάζουν αγωγή για προσβολή νεκρού, και η τραγουδίστρια περνάει στην αντεπίθεση.

Η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα αποκάλυψε την κακοποιητική συμπεριφορά του Μπάμπη Μαζαρίδη εις βάρος της, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ πριν 18 χρόνια. Μάλιστα, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για ένα καθεστώς φόβου μέσα στο οποίο ζούσε επί πέντε χρόνια που ήταν ζευγάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, που εξ αρχής είχε εκφράσει την ενόχλησή της με τα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη, αποφάσισε μετά τη συνέντευξη της τραγουδίστριας να προχωρήσει σε μήνυση.

Ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη βέβαια, Όθων Παπαδόπουλος έστειλε ανακοίνωση εκ μέρους της στην οποία ανακοινώνει ότι η τραγουδίστρια δεν θα δεχτεί τις απειλές και το επικοινωνιακό bullying που γίνεται εναντίον της και ότι είναι έτοιμη να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο χρειαστεί.

Εκείνος μάλιστα είπε ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν «άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο.

Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη.

Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης.

Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Buongiorno o Όθων Παπαδόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δε πρόκειται να ανεχθούμε καμία προσπάθεια διάψευσης και καμία δυσφήμιση… Η εντολή που έχω λάβει είναι ότι θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα, τα οποία θα διεκπεραιωθούν μέχρι την τελική δικαίωσή της… Όλη αυτή η στάση δε δικαιολογείται σαν αντίδραση σε σχέση με την αφήγησή της… Περισσότερο έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πλευρά αυτών που τη σχολίασαν παρά από την πλευρά της Αγγελικής Ηλιάδη…

Υπάρχει μεγάλος αριθμός προσώπων που έχουν δει και έχουν ακούσει πράγματα και καταστάσεις που επιβεβαιώνουν την αφήγηση της Αγγελικής Ηλιάδη και από μόνοι τους αυθόρμητα και αυτόβουλα έχουν δηλώσει τη διάθεση να τα καταθέσουν…Αν αποδειχθεί ότι η κυρία Ηλιάδη λέει την αλήθεια, ακυρώνεται η “προσβολή νεκρού”… Η συνέντευξη δεν αφορούσε ψυχογράφημα στο πρόσωπο που έχει φύγει…».