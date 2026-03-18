Αγγελική Ηλιάδη: «Θα βγει κανονικά η συνέντευξη, τίποτα δεν είναι μηνύσιμο» λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Η Αγγελική Ηλιάδη αξιολογεί τις αντιδράσεις που προκάλεσε το τρέιλερ της συνέντευξης που έδωσε στο podcast «Unblock» και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο της. Η τραγουδίστρια ανέφερε μεταξύ άλλων, πως ο πρώην σύζυγός της, Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά. Μετά το απόσπασμα που μεταδόθηκε, η αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, απείλησε πως θα κινηθεί νομικά αν μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη.

Όπως ανέφερε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η Αγγελική Ηλιάδη ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή της. Στη θέση της, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος που την εκπροσωπεί. Υποστήριξε πως η πελάτισσά του έχει κάθε δικαίωμα να αναφέρεται σε προσωπικά της βιώματα και τόνισε πως η συνέντευξη θα μεταδοθεί κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι προσωπικά της βιώματα κι έχει κάθε δικαίωμα να αναφερθεί σε αυτά. Όπως και κάθε άλλη γυναίκα που έχει βρεθεί στην ίδια δυσάρεστη θέση. Είναι δικαίωμά της να αφηγηθεί όλα όσα η ίδια έζησε. Φυσικά και θα βγει κανονικά η συνέντευξη! Κανένας δεν έχει απολύτως κανένα νόμιμο δικαίωμα ή ηθικό δικαίωμα να σχολιάσει όλα όσα η ίδια αφηγείται στα πλαίσια αυτών που έχει ζήσει» είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Δεν υπάρχει καμία αξιόποινη πράξη σε μια προσωπική εκμυστήρευση, όταν κάποιος μιλάει για τη ζωή του. Δεν είναι μηνύσιμο», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Unblock» ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.